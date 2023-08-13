Идущий на Украину сухогруз не остановился для досмотра. Российские моряки открыли стрельбу

Экипаж российского патрульного корабля «Василий Быков» был вынужден открыть предупредительный огонь после того, как направлявшийся в украинский порт Измаил сухогруз отказался остановиться для досмотра. В итоге судно все-таки удалось остановить и досмотреть. Опасных грузов обнаружено не было. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Минобороны России принудительно остановило сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, который следовал в украинский порт Измаил. В ведомстве сообщили, что инцидент произошел в юго-западной части Черного моря около 06.40 мск.

Капитан судна проигнорировал требования российской стороны остановиться для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов. Чтобы остановить сухогруз, с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь. Кроме того, в небо подняли вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих.

«По результатам радиопереговоров, судно застопорило ход, досмотровая группа высадилась на сухогруз. После завершения работы досмотровой группы на борту «Сукра Окан» судно продолжило движение в порт Измаил», — говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

Корабли Черноморского флота продолжают патрулирование в назначенных районах.

«Судно с чем-то плохим»

Ранее в МИД РФ заявили, что все иностранные суда в Чёрном море, следующие в сторону Украины, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов. Замглавы ведомства Сергей Вершинин уточнял, что российская сторона будет запрашивать осмотр судов, «чтобы убедиться, так это или не так».

«Рассматриваться» и «считаться» — имеется в виду, вы должны убедиться в этом, вы должны убедиться, что судно с чем-то плохим идет. Это означает запрос на осмотр при необходимости, чтобы убедиться, так это или не так», — отмечал он.

По словам Вершинина, после сворачивания зерновой сделки в Черном море образовались «зоны, может быть, повышенной военной опасности». «Мы должны принимать и понимать все, потому что речь идет о фрахтовании, страховании и перестраховании тех судов, которые могут заниматься какой-то деятельностью на этом пространстве, это уже решение финансово-экономического характера», — подчеркивал Вершинин.

Специальные маршруты

На этой неделе в Киеве заявили об открытии маршрутов для следования гражданских судов из своих портов – новых временных коридоров (по образу и подобию зерновых). Капитанам и владельцам судов при этом нужно официально подтверждать свою готовность встретиться в море с российскими кораблями.

«Госгидрография» Украины сообщила о военной угрозе для судоходства в портах России в Черном море. Предупреждение обнародовано 4 августа до последующей отмены.

Зерновая сделка

Россия приостановила участие в зерновой сделке 18 июля. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил тогда, что условия РФ не были выполнены. Среди основных требований Москвы — переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок запчастей, налаживание транспортной логистики и страхования.

В ООН называют последствия срыва зерновой сделки для мира «катастрофическими»: замены для российского и украинского зерна, которое в рамках сделки экспортировалось через Черное море, просто нет.

Срыв зерновой сделки спровоцирует рост мировых цен на зерно, что позволит России компенсировать выпадающие из-за санкций доходы, уверен экономист Всемирной продовольственной программы ООН Ариф Хусейн.