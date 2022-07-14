Военная операция РФ на Украине. День 141-й

Президент США Джо Байден попросит премьер-министра Израиля Яира Лапида во время их встречи в Иерусалиме 14 июля увеличить военную помощь Украине — портал Axios.
За сутки более 300 человек обратились за помощью в восстановлении жилья после обстрела Новой Каховки, некоторые дома полностью уничтожены, сообщили власти — ТАСС.
Работы по разминированию порта города Бердянска должны завершиться в ближайшее время, саперы столкнулись с большим количеством опасных предметов, сообщил член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Украины Владимир Рогов — ТАСС.
❗️ВСУ за истекшие сутки 62 раза открывали огонь по ДНР, применяя ствольную и реактивную артиллерию, в том числе системы «Ураган», утверждают в представительстве республики — ТАСС.
«Всего по территории ДНР выпущено 432 различных боеприпаса. Под огнем оказались 17 населенных пунктов республики. В результате обстрелов погибли два человека в Кировском районе Донецка, ранения различной степени тяжести получили шесть мирных жителей в Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Старомихайловке и поселке Землянки. Повреждено 14 домов, а также один объект гражданской инфраструктуры», — отмечается в сообщении.
Глава Крыма рассказал о провальном турсезоне на полуострове, пишет TourDom.ru.
Экологическая ситуация в Мариуполе улучшилась за последнее время, поскольку не работают металлургические предприятия, утверждает мэр Мариуполя Константин Иващенко.
Работа мясокомбината, молочно-консервного завода и других предприятий пищевой промышленности восстановлена в городе Купянске Харьковской области Украины. Некоторые виды продукции уже начали поставлять в республики Донбасса, сообщила пресс-служба временной гражданской администрации региона. Также прорабатывается вопрос о поставках на российский рынок, передает ТАСС.
13 июля посол КНДР Син Хон Чхоль вручил послу ДНР Ольге Макеевой ноту о признании независимости республики. Ольга Макеева рассказала «Газете.Ru», что также в ходе их встречи посол Северной Кореи выразил «солидарность и поддержку ДНР в борьбе за упрочнение независимости и территориальной целостности».
На фоне антироссийских санкций спрос на западные франшизы в России упал на 58% в июне по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные аналитиков компании Franshiza.ru.
Силы ЛНР в ходе боевых действий взяли в качестве трофея первую британскую артиллерийскую установку М777, сообщила Народная милиция — ТАСС.
Украинские войска утром выпустили по столице ДНР 10 снарядов из 122-миллиметровой артиллерии, утверждают в представительстве республики. По его информации, обстрел зафиксирован в 08:40. Удар пришелся по Петровскому району Донецка — ТАСС.
Европейская комиссия ухудшила свой экономический прогноз в отношении еврозоны на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа.
Согласно новым прогнозам, восстановление валового внутреннего продукта после пандемии коронавируса будет слабее, чем ожидалось, инфляция же значительно вырастет. По данным агентства, Еврокомиссия ожидает, что ВВП еврозоны в этом году увеличится на 2,6% (в майском прогнозе планировался рост на 2,7%), в 2023-м — на 1,4% (в предыдущем прогнозе — на 2,3%).
В документе прописано, что инфляция в этом году достигнет уровня 7,6% (ранее ожидался рост до 6,1%), в 2023-м — 4% (против 2,7%). Как сообщает Bloomberg, Еврокомиссия делает выводы в том числе на фоне увеличившихся цен, сдерживающих потребительский спрос, а также опасений нехватки энергии зимой из-за уменьшения импорта газа.
Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщает, что с 17 февраля зафиксировали более 1 тыс. обстрелов территории республики — ТАСС.
В пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области сообщили, что за сутки границу РФ пересекли более 19,5 тыс. жителей Донбасса — ТАСС.
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что зависимость от российского газа снизилась с 40% до 25% — Il Sole 24 Ore.
Литва настаивает на отключении стран Прибалтики от энергосистем России и Белоруссии в 2024 году, что на год раньше намеченного плана. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Литва уже ведет переговоры с Эстонией и Латвией по поводу отключения от энергосистем Росии и Белоруссии. Речь идет о разрыве энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва и Латвия).
В ходе прошедших в Стамбуле переговоров по вывозу украинского зерна с заблокированных черноморских портов стороны договорились о частичном разминировании и прекращении огня, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Отмечается, что политики условились вывозить зерно из трех портов Украины конвоями в сопровождении украинских судов при условии прекращения огня. Кроме того, ВС Турции будут проверять пустые суда, прибывающие в гавани. По словам источника, пока еще необходимо проработать технические детали соглашения. После достижения договоренностей в ближайшие дни возможно подписание официального соглашения.
❗️Украине понадобится как минимум $165,1 млрд на послевоенное восстановление, пишет газета Il Sole 24 Ore со ссылкой на данные Киевской школы экономики.
По ее оценкам, поврежденные дома составляют почти 40% убытков, на их восстановление уйдет $36,6 млрд.
По последним данным ООН, 16,7 млн украинцев покинули свои дома с начала спецоперации, 8,7 млн из них вынуждены были уехать из страны, став беженцами.
В представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня утверждают, что украинские войска обстреляли пригород Горловки — поселок Пантелеймоновка — снарядами стандарта НАТО, калибром 120 мм.
По информации представительства, ВСУ вели огонь из населенного пункта Новгородское. Обстрел произошел в 06:40 часов по местному времени. Всего по Пантелеймоновке было выпущено семь снарядов. ТАСС сообщает, что это был первый удар украинских силовиков по территории ДНР в четверг.
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель назвал нарушением суверенитета новое законодательство РФ об упрощенной процедуре по получению российского гражданства для украинцев и заявил, что ЕС не признает такие паспорта.
«Новое российское законодательство, упрощающее процедуру для всех украинцев по получению гражданства России, — это еще одно вопиющее нарушение украинского суверенитета, связанное с незаконной войной. ЕС никогда не признает эти паспорта», — написал Боррель в своем Twitter. Он добавил, что ЕС будет придерживаться той же позиции, как и в случае с российскими паспортами, выданными в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях Украины.
Глава евродипломатии Жозеп БоррельPhilipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
Первый заместитель главы министерства информации ДНР Даниил Безсонов утверждает, что Северск находится под оперативным контролем союзных сил — ТАСС.
В Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что жертвами обстрелов ВСУ за минувшие сутки стали два жителя ДНР, еще шесть ранены — ТАСС.
❗️Арестованный по обвинению в распространении фейков об армии Илья Яшин помещен в ИВС на Петровке — ТАСС.
Его адвокаты намерены обжаловать решение суда об аресте, передает РИА «Новости».
Депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин в Басманном районном суде Москвы, 13 июля 2022 годаАнтон Денисов/РИА «Новости»
Сербия продолжит свой европейский путь, сохраняя дружеские отношения с Россией и Китаем, заявил сербский лидер Александар Вучич. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вхождения в НАТО и другие военно-политические блоки — ТАСС.
Сокращение поставок газа из РФ не будет включено в седьмой пакет антироссийских санкций ЕС, заявил премьер Чехии Фиала — РИА.
Цены на машины Lada в ближайшее время будут снижаться, в том числе на фоне запуска программ льготного автокредитования и стабилизации курса рубля, заявил в интервью РИА Новости президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.
КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, «следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы», передает ЦТАК со ссылкой на письмо главы МИД Северной Кореи — РИА.
❗️Украине для контрнаступления не хватает мобильных систем ПВО и бронетехники, заявил советник главы офиса президента Украины Арестович — РИА.
ВСУ обстреляли Александровку из миномета, выпустив по ней 21 мину, утверждают в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня — ТАСС.
Обстрелы территории ЛНР со стороны украинских силовиков за истекшие сутки не зафиксированы, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко — ТАСС.
Все украинские граждане, получающие российское гражданство, якобы делают это добровольно — заявления представителей Вашингтона о том, что РФ якобы отнимает украинские паспорта, представляют собой низкокачественную дезинформацию, утверждает посольство РФ в США, передает ТАСС.
Правительство Херсонской области Украины, сформированное на прошлой неделе, уже начало свою работу. В данный момент идет его структуризация, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов — ТАСС.
Ирландия столкнулась с проблемой при размещении прибывающих в страну украинских беженцев, крупный центр приема ищущих убежище лиц Citywest в Дублине оказался полностью заполнен — The Irish Times.
Силы ЛНР и России зашли в Северск, город находится под оперативным контролем, утверждает источник ТАСС, близкий к Народной милиции ЛНР.