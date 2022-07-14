«Таблетка за вас думать не будет»: почему в России вырос спрос на антидепрессанты

Спрос на антидепрессанты в России вырос более чем наполовину по сравнению с 2021 годом. Как это связано с военной спецоперацией на Украине, почему рост продаж оказался дальше больше, чем в пандемию, и как помочь себе до похода к психиатру, разбиралась «Газета.Ru» при помощи экспертов.

За первую половину 2022 года россияне купили на 66% больше антидепрессантов, чем за аналогичный период 2021 года — продажи выросли с 3,6 млн упаковок до 6 млн, сообщает ТАСС. Наибольший спрос наблюдался в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Значительный рост продаж антидепрессантов в России был и в первой половине 2020 года, когда мир захватила пандемия COVID-19 — однако даже тогда всплеск спроса был ниже, чем сейчас — около 57% в количественном выражении.

Подстегнуть спрос могли два фактора, пояснил в беседе с «Газетой.Ru» врач-психиатр, психотерапевт Павел Бесчастнов — сильные переживания, связанные с политическими и экономическими изменениями в связи с военной спецоперацией на Украине, и опасения, что препараты могут пропасть из продажи.

«Все эти события достаточно тяжело переживаются. Они раскручивают тревожные и депрессивные состояния, общее душевное неспокойствие, потому что это очень эмоционально заряженные события.

Какие бы не были у человека политические взгляды, в любом случае, происходит то, что никого равнодушным не оставит. Что-то значимое, судьбоносное, после чего мир никогда не будет прежним, — отметил он. — Люди более активно обращаются к психиатрам, появилось больше запросов, большому количеству людей настолько нехорошо эмоционально, что это становится поводом обратиться к специалисту».

Кроме того, у популярных антидепрессантов и других препаратов периодически наблюдаются перебои с поставками, что способствует ажиотажу: прием антидепрессантов длится месяцами, а иногда и годами, и люди, опасаясь, что препарат не вернется на рынок, закупаются впрок.

Рост спроса на антидепрессанты по сравнению с периодом пандемии может быть обусловлен чувством большей опасности, а также потерей чувства контроля над собственной жизнью, считает психолог, научный сотрудник МГППУ Анастасия Николаева.

«Во время пандемии людям казалось, что болезнь может их и не затронуть — защитят прививки, крепкий иммунитет. Тогда была иллюзия контроля, а сейчас ее нет. Сейчас мы имеем дело с социальными процессами, затрагивающими все общество. Люди могут влиять на свое здоровье, но не могут влиять на внешнюю политику. Пандемия была для людей пугающим новым опытом, с проживанием которого им требовалась помощь, в том числе медикаментозная. Сейчас люди еще не до конца отошли после этой травмы, а уже столкнулись с новой, сработал накопительный эффект», — рассказала она «Газете.Ru».

«Нынешняя ситуация гораздо сильнее берет за душу и гораздо сильнее волнует людей, — подтверждает Бесчастнов. — И, соответственно, наблюдается больше эмоциональной нестабильности — люди беспокоятся, переживают. Пандемия воспринималась в России как некая перераздутая история, у нас не было таких жестких локдаунов, как во многих других странах, поэтому все переносилось менее болезненно. Нынешняя же ситуация — это то, что касается каждого, здесь речь идет о гораздо более высокой степени эмоционального присоединения. И чувство потенциальной угрозы, чувство сопереживания тоже гораздо сильнее».

Если состояние кажется не настолько тяжелым, чтобы обращаться к психиатру, можно попробовать улучшить эмоциональный фон своими силами, сосредоточившись на тех факторах собственной жизни, на которые можно повлиять — работе, семье, хобби, повседневных заботах. Также не стоит забывать о физических нагрузках.

«Все-таки, по счастью, какими бы не были пугающими события, на жизни большей части россиян они напрямую не сказываются, — поясняет Бесчастнов. — В целом, это такой внешний фактор, который напрямую не всех затрагивает. Своя жизнь, своя семья, своя работа, свои текущие интересы — если отрешиться от новостей, от того, что в информационном поле присутствует, посмотреть вокруг себя — для большинства кардинально ничего не изменилось.

Нужно делать то, что можешь делать и не пытаться изменить то, что от тебя не зависит».

«Наше тело — биологический механизм, ему нужно движение, — добавляет Николаева. — При двигательной активности изменяется гормональный фон, и это помогает, положительно сказывается на эмоциональном состоянии. Поддержать психику помогут физические нагрузки, активные прогулки. Это первостепенный совет. Кроме спорта, хорошо иметь хобби, связанное с рукоделием. Оно, во-первых, дает чувство контроля над ситуацией, во-вторых — позволяет переключить внимание, погрузиться в какую-то деятельность. А еще сразу получить приятный результат».

Все эти рекомендации, впрочем, стоит соблюдать и во время приема антидепрессантов — лекарства позволяют улучшить эмоциональный фон, но возлагать на них решение всех своих проблем не стоит, налаживать жизнь все равно придется самостоятельно.

«Ни одна таблетка не будет за вас думать, проживать жизнь, — подчеркивает Бесчастнов. — В этом смысле антидепрессант из вас другого человека не сделает. Но выровнять эмоциональный фон, сделать человека, пускай искусственно, но более спокойным, более, в хорошем смысле слова, флегматичным — это то, с чем препараты вполне могут справиться. Это может быть полезно — дать себе вот такой период химического спокойствия, а за это время решить другие проблемы. С собой и своей жизнью разбираться гораздо проще, когда тебя не мотает туда-сюда на эмоциональных качелях. Потому психиатры и назначают антидепрессанты».

«У нас в обществе в целом низкий уровень медицинской и эмоциональной грамотности. Если больше понимать, как работают антидепрессанты, как работает эмоциональная сфера, не будет иллюзий на тему таблеток счастья. Нам всем надо лучше осознавать свои эмоции», — отмечает Николаева.