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Армия

«Средство зачистки городов». Как ВС РФ скрестили «Тигра» с пулеметом-роботом

Экс-командующий ВДВ генерал Георгий Шпак назвал преимущества боевого робота «Арбалет-ДМ»

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Военнослужащий с боевым модулем «Арбалет-ДМ» во время проведения специальной военной операции на Украине, 2022 год

Военнослужащий с боевым модулем «Арбалет-ДМ» во время проведения специальной военной операции на Украине, 2022 год

Петр Ковалев/ТАСС
В ходе спецоперации на Украине российская армия и Росгвардия используют роботизированный пулеметный боевой модуль с дистанционным управлением «Арбалет-ДМ». Эта система устанавливается на бронеавтомобили «Тигр-М», но может использоваться и на другой технике. «Газета.Ru» вместе с экспертами разбиралась в особенностях работы «пулеметного робота».

Модуль «Арбалет-ДМ» впервые был продемонстрирован на параде Победы 9 мая 2016 года, ранее его прототип показали на выставке вооружений в Нижнем Тагиле. Уже в 2017 году он поступил на вооружение российской армии – на базе бронеавтомобиля «Тигр-М» для подразделений специального назначения. Боевое испытание «Арбалет» прошел в Сирии.

«Комплекс «Арбалет-ДМ» является роботизированным, но его управлением занимается человек, задавая программы обнаружения и уничтожения целей. Сама башня модуля находится на верхней части бронеавтомобиля (помимо «Тигра» это могут быть бронемашины «Тайфун», «Волк» или МТ-ЛБ), а экипаж укрывается внутри. Качества «робота» заключаются в использовании телевизионной камеры, которая способна обнаруживать и распознавать цели на дальности до 2500 метров. Также модуль имеет тепловизионную камеру, которая обнаруживает не только технику, но и людей. Взяв цели в захват, система уже не выпускает их из прицела и ждет команды на применение огневых средств. Лазерный дальномер дает гарантию практически стопроцентного поражения», – объяснил «Газете.Ru» член Коллеги военных экспертов Сергей Белоусов.

Основным огневым средством модуля «Арбалет-ДМ» является 12,7-мм крупнокалиберный пулемет «Корд», аббревиатура которого расшифровывается как «ковровские оружейники дегтяревцы».

Этот пулемет был разработан как замена пулемета «Утес», производство которого находилось в Казахстане. Россия стала выпускать это оружие уже на своей территории – как раз на «Ковровском заводе им. Дегтярева». На вооружение российской армии новый пулемет поступил в 2001 году и использовался, в частности, как зенитная установка на танке Т-90С.

«Калибр 12,7 мм является крупнокалиберным и позволяет пробивать броню, как БТР, так и БМП. У нас в Афганистане был «Утес», который находился в каждом подразделении, его вес составлял порядка 25 килограмм, плюс станок еще килограмм на 17 – по горам таскать вручную было тяжеловато, – рассказал «Газете.Ru» бывший командующий ВДВ генерал-полковник Георгий Шпак. – При этом каждый командир старался иметь под рукой такой крупнокалиберный пулемет, позволяющий накрывать цели на дальности до трех километров – это очень приличная дистанции, плюс калибр достойный. «Арбалет-ДМ», имея такую же огневую мощь, обладает мобильностью и этот модуль можно переместить в любую точку, плюс есть возможность иметь под рукой дополнительный боекомплект».

Российская армия роботизированные пулеметные комплексы «Арбалет-ДМ» получает в достаточно большом количестве. Подобные модули есть и у спецназа, и у армейских подразделений. К примеру, группировка «Отважных» Центрального военного округа ВС РФ применяет их при зачистке освобожденных населенных пунктов на территории Украины на северном направлении.

«Это очень эффективное средство зачистки городов. Танки при такой боевой работе не нужны, а вот бронеавтомобили, способные обнаруживать противника, в том числе в закрытых объектах, оказались востребованы», – добавляет Белоусов.

В составе роботизированного модуля «Арбалет-ДМ» может использоваться и 7,62-мм пулемет, который обладает аналогичной точностью стрельбы, при этом у него выше скорострельность и больше запас боеприпасов. Как рассказал «Газете.Ru» источник в «Ростехе», сейчас проходят испытания нового «Арбалета» с совместным применением двух калибров – 12,7-мм и 7,62-мм. Модуль сохранит как противозенитные качества, так и возможности уничтожения наземных целей в любое время суток и погодных условий.

«Роботизированная боевая техника пользуется все большей популярностью среди российских военных и успешно применяется в ходе реальных боевых действий. Помимо ставшего известным модуля «Арбалет-ДМ», используется штатный модуль «Вихрь», который применяется для полностью роботизированных БМП, управляемых дистанционно. Эта система работает как по наземным, так и по воздушным целям – наведение проводится автоматически», – рассказали «Газете.Ru» в «Ростехе».

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