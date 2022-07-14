«Киев рассчитывает увидеть тысяч двадцать польских войск на Западной Украине»

Бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко прокомментировал в колонке для портала «Украина.ру» подачу президентом Зеленским в Верховную Раду законопроекта об особых правах поляков в стране. По мнению эксперта, это позволит Варшаве ввести свои войска в Западную Украину. А Киев именно на это и рассчитывает.

Польский протекторат

Ростислав Ищенко предположил, что новый статус поляков на Украине превратит страну в польский протекторат.

«В обмен Киев (Вашингтон с Лондоном тоже) рассчитывает увидеть тысяч двадцать польских войск на Западной Украине», — написал бывший украинский дипломат.

По его словам, Польша вряд ли остановится на условиях Киева и постарается занять максимально возможную часть Украины.

Он также считает, что после ввода польских войск Зеленский сможет перебросить «тысяч тридцать имеющихся в западных областях регулярных украинских военнослужащих» и тысяч «20-30 территориальной обороны» на восточный фронт, чтобы организовать «давно обещанное контрнаступление».

«Можем уже сейчас предположить, что в течение ближайшего месяца Киев постарается нанести как можно более масштабные артиллерийские удары по ближайшему тылу российских войск», — добавил Ищенко.

Он также уверен, что Киев готовит контрнаступление именно на юге страны, так как «в этом месте у российских войск самая низкая плотность боевых порядков».

Законопроект об особом статусе

Еще в мае, выступая в Раде, Владимир Зеленский заявил о достигнутой с властями Польши договоренности упростить пересечение границы между странами. По его словам, нынешняя ситуация «невольно заставила Украину и Польшу забыть споры по поводу общего прошлого».

22 мая нардеп Ольга Совгиря сообщила в своем Telegram-канале, что Владимир Зеленский внесет в парламент законопроект об особом статусе граждан Польши.

«Президент Украины анонсировал внесение в парламенте в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине!» — написала она.

11 июля президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинский лидер уже внес соответствующий законопроект.

«Сегодня Украина этим шагом, жестом президента дает символическое приглашение, говоря: «Вы тут на особых правах, приветствуем» <…> Пусть это будет для нас знаком в делах, о которых сложно говорить», — сказал Дуда.

Как уточнили 11 июля в РБК, согласно законопроекту, граждане Польши и их семьи смогут легально находиться на Украине в течение 18 месяцев. Кроме того, поляки смогут работать, вести хозяйственную деятельность, учиться. Им будут доступны медицинское обслуживание и некоторые социальные выплаты.

23 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что Украинский президент, предоставляя полякам особый статус, «легализует захват своей страны».

«Казус суверенитета, иначе не скажешь. Не сепаратисты, а сам президент страны передает гражданам другой страны права на территории своего государства, не вводя их в гражданство Украины», — написала она.

«Планы по расчленению Украины»

12 июля пресс-служба СВР сообщила со ссылкой на слова директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, что руководство Польши «нервозно отреагировало» на то, что «его планы по расчленению Украины стали предметом общественного внимания».

Согласно данным российской разведки, в Варшаве рассчитывали, что никто не обратит внимания на «ее методичные приготовления к захвату украинских земель».

«В Польше надеялись, что, когда конфликт на Украине перейдет в фазу дипломатического урегулирования, стороны будут вынуждены признать «польскую экспансию» как свершившийся факт. Теперь из-за утечки чувствительной информации польское руководство вынуждено снимать озабоченности, звучащие от «товарищей по НАТО и ЕС», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СВР.

В Варшаве якобы решили «замаскировать» действия Польши по укреплению своих позиций на Украине. Акцент предложено было сделать на создании образа «коллективного участия» всех европейских соседей в делах Киева.