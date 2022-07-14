Bloomberg: ЕС обсуждает снятие санкций с некоторых россиян

Юристы ЕС считают, что ограничения, введенные после начала спецоперации ВС РФ на Украине, не всегда достаточно твердо обоснованы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе.
Около 30 российских граждан подали в суд на ЕС из-за введенных против них санкций. Еще порядка десяти человек «напрямую потребовали» своего исключения из ограничительных списков.
Юридическая служба Евросоюза заявила послам ЕС, что часть этих претензий имеет под собой основания: либо оказавшиеся под санкциями люди непричастны к вооруженному конфликту на Украине, либо сведения «устарели», либо же в некоторых случаях нет весомых оснований для санкций.
Имена россиян, с которых ЕС может снять санкции, не указываются.
Bloomberg пишет, что любой проигрыш в суде Евросоюзом по делам о несправедливых санкциях повлечет за собой «серьезные экономические и репутационные издержки».
На проходившей в среду встрече часть евродипломатов выступила с предостережениями по этому поводу, а также «призвала не действовать поспешно».
Санкции были введены Евросоюзом после признания РФ независимости ДНР и ЛНР и начала военной операции на Украине. Фигурантами новых списков стали сотни россиян – бизнесменов, чиновников, медиаменеджеров и дипломатов.
Оспаривали ограничения в суде миллиардеры Роман Абрамович, Геннадий Тимченко, Петр Авен, Михаил Фридман, Алексей Мордашов, Андрей Мельниченко со своей супругой Александрой. Всего с 24 февраля был подан 41 иск о санкциях ЕС, в том числе против юрлиц.
Расширение списка
Евросоюз также намерен ввести ограничения против еще около 50 физических и юридических лиц из России в рамках седьмого пакета санкций, пишет Bloomberg.
Ранее издание Euractiv писало, что Евросоюз в течение недели одобрит седьмой пакет санкций против России, в котором будет запрещен импорт российского золота и добавлены в санкционный список еще ряд россиян. По данным портала, новый пакет также расширит список товаров двойного назначения, запрещенных к экспорту в Россию, включит в него дополнительные списки физических и юридических лиц, связанных с окружением президента России Владимира Путина.
Санкционная война продолжается с марта 2014 года, когда страны Евросоюза и США ввели санкции в отношении ряда российских физических лиц, банков и компаний сразу после референдума в Крыму о воссоединении с Россией. Позже эти санкции неоднократно расширялись и продлевались, распространившись от отдельных компаний до целых секторов экономики: в частности, военно-промышленного, сельскохозяйственного и финансового. Аналогичные ограничения против России ввели США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония и еще несколько стран.