Bloomberg: ЕС обсуждает снятие санкций с некоторых россиян

Евросоюз может снять часть персональных санкций, наложенных на российских граждан. По данным Bloomberg, в Брюсселе считают, что некоторые ограничения были недостаточно мотивированы. В суд на ЕС из-за санкций подали порядка 30 человек. Любое проигранное дело грозит Брюсселю издержками. Одновременно ЕС планирует расширение санкционного списка.

Юристы ЕС считают, что ограничения, введенные после начала спецоперации ВС РФ на Украине, не всегда достаточно твердо обоснованы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе.

Около 30 российских граждан подали в суд на ЕС из-за введенных против них санкций. Еще порядка десяти человек «напрямую потребовали» своего исключения из ограничительных списков.

Юридическая служба Евросоюза заявила послам ЕС, что часть этих претензий имеет под собой основания: либо оказавшиеся под санкциями люди непричастны к вооруженному конфликту на Украине, либо сведения «устарели», либо же в некоторых случаях нет весомых оснований для санкций.

Имена россиян, с которых ЕС может снять санкции, не указываются.

Bloomberg пишет, что любой проигрыш в суде Евросоюзом по делам о несправедливых санкциях повлечет за собой «серьезные экономические и репутационные издержки».

На проходившей в среду встрече часть евродипломатов выступила с предостережениями по этому поводу, а также «призвала не действовать поспешно».

Санкции были введены Евросоюзом после признания РФ независимости ДНР и ЛНР и начала военной операции на Украине. Фигурантами новых списков стали сотни россиян – бизнесменов, чиновников, медиаменеджеров и дипломатов.

Оспаривали ограничения в суде миллиардеры Роман Абрамович, Геннадий Тимченко, Петр Авен, Михаил Фридман, Алексей Мордашов, Андрей Мельниченко со своей супругой Александрой. Всего с 24 февраля был подан 41 иск о санкциях ЕС, в том числе против юрлиц.

Расширение списка

Евросоюз также намерен ввести ограничения против еще около 50 физических и юридических лиц из России в рамках седьмого пакета санкций, пишет Bloomberg.

Ранее издание Euractiv писало, что Евросоюз в течение недели одобрит седьмой пакет санкций против России, в котором будет запрещен импорт российского золота и добавлены в санкционный список еще ряд россиян. По данным портала, новый пакет также расширит список товаров двойного назначения, запрещенных к экспорту в Россию, включит в него дополнительные списки физических и юридических лиц, связанных с окружением президента России Владимира Путина.

Санкционная война продолжается с марта 2014 года, когда страны Евросоюза и США ввели санкции в отношении ряда российских физических лиц, банков и компаний сразу после референдума в Крыму о воссоединении с Россией. Позже эти санкции неоднократно расширялись и продлевались, распространившись от отдельных компаний до целых секторов экономики: в частности, военно-промышленного, сельскохозяйственного и финансового. Аналогичные ограничения против России ввели США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония и еще несколько стран.