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Политика

Спецоперация России на Украине. 42-й день

Онлайн-трансляция 42-го дня российской военной операции на Украине

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Илья Питалев/РИА «Новости»
Корпорация Intel приостанавливает деятельность в России. Постпред США при ООН посетовала, что Москву нельзя исключить из Совбеза ООН. Вашингтон направит Киеву дополнительную военную помощь на $100 млн. Продолжаются бои в Мариуполе. Автомобиль врезался в посольство России в Бухаресте. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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10:15

❗️В Верховной раде зарегистрировали проект постановления об объявлении российской военной спецоперации геноцидом украинского народа.

Двумя днями ранее в Госдуму был внесен проект заявления о признании геноцида русских на Украине.

10:01

⚡️Свежий брифинг МО РФ:

▪️ Высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожены пять баз хранения горюче-смазочных материалов в районах Радехова, Казатина, Просяной, Николаева и Новомосковска. Согласно заявлению Минобороны, с этих баз ГСМ снабжалась топливом военная техника группировок ВСУ на Донбассе, а также под Харьковом и Николаевым. ▪️ Самолеты ВКС за ночь поразили 24 военных объекта Украины. Среди них: зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», пять складов материально-технического обеспечения, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск. ▪️ Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе четыре беспилотника под Бердянском, Горняком, Уванским и Чернобаевкой.

9:59

Москва прорабатывает ответные меры на новый пакет санкций ЕС — замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

9:50

Датский производитель ветрогенераторов Vestas покидает российский рынок в связи с ситуацией на Украине. О решении сообщает газета Dagbladet Borsen.

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Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/Global Look Press
9:32

9:20

Позиции российской погранслужбы ФСБ обстреляли вчера в Суджанском районе Курской области. Огонь велся из минометов.

Согласно заявлению губернатора Романа Старовойта, ответным огнем пограничников украинские огневые точки были подавлены, жертв и разрушений с российской стороны нет.

9:07

Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуированы 572 человека, включая 110 детей — заявление штаба территориальной обороны республики.

9:01

❗️Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга России продлен до 13 апреля — Росавиация

8:57

Банк России заявил о невозможности использовать криптовалюты для обхода санкций, особенно при крупных платежах — РИА «Новости».

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Depositphotos
8:15

Представитель МИД РФ Мария Захарова: в последние десятилетия Запад начал использовать объявление дипломатов РФ персонами нон грата в качестве информационно-политической атаки.

Москва даст соответствующий ответ на каждый недружественный шаг против России, добавила она.

8:10

⚡️«Адские» санкции США против России не сработали, эти решения вредят самим американцам, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Доллар нельзя больше считать надежной валютой для хранения средств, «начался конец его монополии», добавил парламентарий.

8:07

В забор посольства РФ в Бухаресте врезался автомобиль. Машина загорелась, водитель погиб. Обстоятельства устанавливает криминальная полиция Румынии.

8:05

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» вместе с вами следит за ходом боевых действий на Украине.

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