Россию пытаются выдавить из G20, СПЧ и СБ ООН. Какими будут последствия этого решения?

Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал Совет Безопасности ООН исключить Россию из своего состава, или самораспуститься. Вашингтон ожидаемо поддержал инициативу, однако архитектура послевоенной системы международных отношений выступает серьезной преградой для такого шага. Аналогичные идеи звучат и в отношении членства РФ в СПЧ и G20. «Газета.Ru» разбиралась, из каких еще организаций пытались или уже исключили Россию, и почему этот процесс не так прост.

Ряд стран, включая Украину и США, последовательно требует исключения РФ из состава Совета Безопасности ООН после начала специальной военной операции. Активнее всего к этому призывает Владимир Зеленский.

«Дамы и господа, вы готовы закрыть ООН? Если нет, нужно действовать безотлагательно. Нужно провести реформу, чтобы право на вето не было правом на смерть», — заявил украинский лидер во время обращения к членам Совбеза ООН 5 апреля.

Если же организация не готова к реформам и не «устранит» Россию из ООН, сказал Зеленский, ей придется «самоустраниться».

И хотя в уставе организации дословно не сказано о порядке исключения какой-либо страны из состава Совета Безопасности, в США уже попытались сделать первые шаги по выработке инструментов для легализации такого решения. Ранее в марте несколько американских конгрессменов призвали ООН «принять незамедлительные действия», необходимые для внесения поправок в статью 23 устава ООН, которая определяет Российскую Федерацию в качестве постоянного члена Совбеза.

Препятствием для такого решения служит Устав организации, в соответствии с которым, любые «поправки к настоящему Уставу вступают в силу для всех Членов Организации, после того как они приняты двумя третями голосов членов Генеральной Ассамблеи и ратифицированы, в соответствии с их конституционной процедурой, двумя третями Членов Организации, включая всех постоянных членов Совета Безопасности».

Иными словами — для принятия поправок, позволяющих исключить Россию из ООН, постоянный представитель РФ Василий Небензя должен за них проголосовать, поскольку «<…> решения Совета Безопасности <…> считаются принятыми, когда за них поданы голоса девяти членов Совета, включая совпадающие голоса всех постоянных членов Совета».

Откуда Россию уже исключили Ранее Комитет министров Совета Европы исключил Россию из организации. Решение вступило в силу 16 марта, поставив точку на 26-летнем пребывании РФ в организации, основной целью которой было соблюдение прав человека на территории европейского континента. Читать дальше

Ряд экспертов, включая профессора кафедры международного права МГИМО Дмитрия Лабина отметили, что, даже в том случае, если Россию все же удастся исключить из состава Совбеза ООН, это приведет к подрыву легитимности ООН как глобального института.

Как удержаться в Совете

Уже завтра Генассамблея ООН проведет голосование по вопросу отстранения России от участия в Совете по Правам Человека ООН. И здесь, в отличие от случая Совбеза, РФ действительно может лишиться членства в организации.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, такой шаг «немыслим», поскольку работа органа без участия российской стороны не будет иметь смысла.

СПЧ ООН был образован в 2006 году. Орган состоит из 47 стран-членов.

Ранее бывший заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе рассказал «Газете.Ru», что четкой процедуры по исключению государства из состава СПЧ нет. Более того, как отметил Орджоникидзе,

даже если интересанты такого шага выдвинут резолюцию с требованием «убрать» Россию из этого органа, вероятность набрать нужные 2/3 голосов Генассамблеи мала, поскольку не все страны поддерживают это решение.

В то же время, если какая-либо страна решит воздержаться от голосования, ее голос не будет засчитан как «против», чем могут воспользоваться инициаторы процедуры в лице Великобритании и Франции, которые уже пообещали обеспечить 2/3 голосов при таком раскладе.

Ранее из СПЧ исключили только одну страну — Ливию, в 2011 году. Тогда Россия поддержала резолюцию, но предупредила остальных участников ООН, что это решение не может служить прецедентом для исключения других стран в будущем.

G20 без России

Схожим образом не утихают разговоры об исключении РФ из состава G20, неформального «клуба» правительств с наиболее развитой или динамично развивающейся экономикой.

У России уже есть печальный опыт, связанный с потерей членства в организациях, обозначенных литерой G. В 2014 году Москву исключили из G8 после событий так называемой «Крымской весны». Сейчас многие гадают, удастся ли членам «Большой двадцатки» повторить этот маневр.

Формальной процедуры лишения членства в организации нет. В 2014 году участники «Большой восьмерки» попросту отказались от проведения саммита клуба в Сочи, тем самым лишив Россию членства.

Схожий сценарий может быть реализован «двадцаткой», но такой шаг неминуемо приведет ко внутренним противоречиям между крупнейшими участниками. В частности, против такого решения последовательно выступает Китай, который призывает другие страны акцентировать внимание на том факте, что «двадцатка» — это прежде всего об экономике, тогда как ни один член организации не имеет права исключать другую страну. С таким заявлением выступил в конце марта представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.

Издание The Independent обращает внимание, что исключение России из G20 может обернуться бойкотом со стороны других участников клуба, что явно не сыграет на руку ведущим экономикам мира, которые используют саммиты «двадцатки» для обсуждения критически важных для себя вопросов, связанных с защитой окружающей среды и устойчивого развития.

По этой же причине, как отмечает ряд экспертов, Россию, вероятнее всего, не смогут исключить и из других организаций. Слишком велик риск несогласия со стороны государств, не готовых идти на эскалацию в международно-правовом поле, поскольку такие организации как ООН и G20 остаются одними из немногих площадок, где страны с самыми разными внешнеполитическими взглядами и амбициями все еще могут вести диалог.