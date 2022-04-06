«Разрушительные, суровые, немедленные». Белый дом вводит новые санкции против РФ

Американские власти вводят полные блокирующие санкции в отношении еще двух российских банков и запрет на новые инвестиции в экономику России. Рестрикции также затрагивают Мишустина, Медведева, дочерей президента РФ Владимира Путина и членов семьи Лаврова. Полный список и реакция Москвы — в материале «Газеты.Ru».

В среду, 6 апреля, власти США объявили о новом пакете антироссийских санкций. Речь идет о рестрикциях в отношении российских банков, официальных лиц и членов их семей, компаний и бизнесменов, говорится в сообщении Белого дома.

«Соединенные Штаты сегодня объявляют о разрушительных экономических мерах по запрету новых инвестиций в России и вводят самые суровые финансовые санкции в отношении крупнейшего российского банка и нескольких наиболее важных государственных предприятий, а также в отношении российских чиновников и членов их семей.

Cерьезные и немедленные экономические издержки вводятся против путинского режима за его злодеяния на Украине, в том числе в Буче.

Эти санкции последовали за нашими действиями в начале этой недели, направленными на заморозку средств РФ в США для выплаты долга. Важно отметить, что эти меры призваны усиливать друг друга, чтобы с течением времени оказывать усиливающееся воздействие», — сообщила пресс-служба американской администрации.

Согласно релизу, вводятся полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-Банка, подразумевающие заморозку любых их активов, связанных с финансовой системой США, и запрет американцам вести с ними дела. «Сбербанк владеет почти одной третью всех активов российского банковского сектора. Альфа-Банк — крупнейшая частная финансовая организация России», — говорится в документе.

Завершить операции со Сбербанком предписано до 13 апреля, с Альфа-банком — до 6 мая. Также введены санкции против шести предприятий и пяти судов, связанных с Альфа-банком.

Запрет инвестиций

Кроме того, президент США Джо Байден подпишет новый указ, который включает запрет на новые инвестиции в Россию со стороны американских граждан, «где бы они ни находились, что еще больше изолирует Россию от мировой экономики». «Эта акция основана на решении более 600 транснациональных компаний покинуть Россию. Исход частного сектора включает производителей, энергетические компании, крупных розничных торговцев, финансовые учреждения, а также других поставщиков услуг, таких как юридические и консалтинговые фирмы», — отметили в Белом доме, добавив, что этот шаг направлен на обеспечение стойкого ослабления глобальной конкурентоспособности РФ».

Также вводятся полные блокирующие санкции в отношении «имеющих жизненно важное значение крупных российских госпредприятий». «Это запретит любому гражданину США совершать сделки с этими организациями и заморозит любые их активы, находящиеся под юрисдикцией США, что нанесет ущерб способности Кремля использовать эти организации, от которых он зависит, для обеспечения и финансирования своей войны в Украине. Министерство финансов объявит об этих организациях завтра», — уточняется в сообщении.

«Россия является глобальным финансовым изгоем»

Кроме того, полные блокирующие санкции вводятся, как следует из заявления Белого дома, в отношении «российской элиты и членов их семей, включая санкции в отношении совершеннолетних детей президента Путина, жены и дочери министра иностранных дел Лаврова, а также членов Совета безопасности России, включая бывшего президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина.

Эти личности обогатились за счет русского народа. Некоторые из них несут ответственность за оказание поддержки, необходимой для продолжения войны Путина с Украиной. Эти меры отрезают их от финансовой системы США и замораживают все активы, которыми они владеют в Соединенных Штатах», — говорится в тексте.

Минфин США также запретил России производить выплаты по долгу средствами, находящимися под юрисдикцией США. Вместе с тем санкции не исключают выплаты по суверенному долгу РФ при условии, что Москва использует средства за пределами юрисдикции США.

«Однако Россия является глобальным финансовым изгоем, и теперь ей придется выбирать между истощением имеющихся средств для выплаты долга или дефолтом», — полагают в Белом доме.

США и более 30 их союзников, как считают в Вашингтоне, ввели самые действенные, скоординированные и широкомасштабные экономические ограничения в истории. «Эксперты прогнозируют, что в этом году ВВП России сократится на 15%, что сведет на нет все достижения последних 15 лет. Инфляция уже превысила 15% и, по прогнозам, ускорится еще выше. С российского рынка уже ушли более 600 компаний частного сектора. Цепочки поставок в России были серьезно нарушены.

Россия, скорее всего, потеряет статус крупной экономики и продолжит длительное погружение в экономическую, финансовую и технологическую изоляцию.

По сравнению с прошлым годом экспорт из США в Россию товаров, подпадающих под наш новый экспортный контроль, сократился на 99% в стоимостном выражении, и сила этих ограничений со временем будет возрастать, поскольку Россия сокращает все оставшиеся запасы запчастей для определенных самолетов, танков, и другие ресурсы, необходимые путинской военной машине», — утверждается в пресс-релизе.

Поддержка гуманитарной деятельности

В то же время США не ограничивают деятельность в нескольких секторах. «По мере того, как мы продолжаем ужесточать наши санкции и другие экономические меры против России за ее жестокую войну против Украины, мы подтверждаем нашу приверженность исключению основных гуманитарных и связанных с ними видов деятельности, которые приносят пользу российскому народу и людям во всем мире: обеспечение доступности основных продуктов питания и сельскохозяйственных товаров, обеспечение доступа к лекарствам и медицинскому оборудованию, а также обеспечение телекоммуникационных услуг для поддержки потока информации и доступа к Интернету, который открывает перед россиянами перспективы со стороны.

Эти виды деятельности не являются целью наших усилий, и американские и западные компании могут продолжать работать в этих секторах в России. При необходимости соответствующие департаменты и агентства будут выпускать соответствующие исключения, чтобы гарантировать, что такая деятельность не будет нарушена.

«Резко усиливаем финансовый удар»

Комментируя введенные санкции, представитель американской администрации высокого ранга указал, что «США драматически эскалируют финансовый шок, вводя полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка». Штаты теперь «полностью заблокировали две трети российского банковского сектора, у которого раньше было $1,4 трлн активов», утверждает он.

«Во-первых, как вы все знаете, мы стремились вызвать финансовые потрясения, отрезав крупнейшие банки России и ее ЦБ от ведения любого бизнеса с США и заморозив все ее активы, которые имеют отношение к финансовой системе США или наших союзников. И сегодня мы резко усиливаем финансовый удар», — цитирует его РИА «Новости».

В то же время США сделали исключение из санкций против Сбербанка и Альфа-банка, позволяющее оплачивать поставки энергоносителей из РФ. «Должен сказать, что есть исключение для оплаты энергоносителей. Так же, как и в отношении других подпавших под полностью блокирующие санкции. Это то же самое исключение», — пояснил он.

Так, до 24 июня разрешено проводить связанные с энергетическим сектором операции с рядом российских банков, включая ВЭБ, Сбербанк и Альфа-банк.

Говоря о других ограничениях, чиновник сказал, что «без инвестиций со стороны нашего частного сектора Путин лишится опыта и навыков, которые связаны с инвестициями, а последствия для нынешней «утечки мозгов» из РФ будут значительными».

6 апреля стало известно, что Альфа-банк приостанавливает расчеты с контрагентами из США. «Против России уже ввели 8257 санкций. Раньше мы этого опасались, а сейчас — работаем как обычно», — отметили в банке.

В Сбербанке заявили, что санкции не окажут существенного влияния на его работу и никак не отразятся на обслуживании клиентов. «Система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям. Опыт, ресурсы и экспертиза Сбера позволяют нам успешно работать в любых условиях», — говорится в сообщении кредитной организации.

Персональные санкции

Минфин США также ввел ряд персональных санкций, в частности — против мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

В черный список также вошли глава Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин, полпред президента РФ в СКФО, бывший генпрокурор Юрий Чайка, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, министр юстиции РФ Константин Чуйченко, полпред президента в ПФО Игорь Комаров, полпред президента в СЗФО Александр Гуцан и министр финансов Антон Силуанов.

Сообщается, что США не будут участвовать «в ряде встреч» в рамках саммита G20 в случае присутствия России.

Лондон пообещал отказаться от угля из РФ

Также в среду антироссийский санкционный список расширила и Великобритания, включив в него еще восьмерых россиян, об этом сообщили в МИД страны. Ограничительные меры, подразумевающие запрет на въезд в страну и заморозку активов в случае их обнаружения, затронули гендиректора «Газпром нефти» Александра Дюкова, гендиректора ПАО «Камаз» Сергея Когогина, гендиректора «Алросы» Сергея Иванова, председателя правления «Газпромбанка» Андрея Акимова и футболиста московского «Локомотива» Бориса Ротенберга, передает ТАСС.

Меры в отношении основателя «Фосагро» Андрея Гурьева и главы «Новатэка» Леонида Михельсона также предполагают запрет на вход в воздушное пространство Великобритании для их частных самолетов и яхт. Санкции против владельца контрольного пакета акций «Акрона» Вячеслава Кантора, у которого, по данным журнала Forbes, имеется британский паспорт, заключаются только в заморозке его активов.

Кроме того, Великобритания объявила о полной заморозке активов Сбербанка и Московского кредитного банка, запрете на импорт продуктов российской черной металлургии, на осуществление инвестиций в России, а также пообещала отказаться от импорта угля из России к концу 2022 года.

Как отмечают в Лондоне, «Сбербанк — крупнейший банк России, а заморозка его активов в Великобритании производится в координации с США». Продукты черной металлургии, которые попали под санкции, в британском МИД назвали «ключевым источником дохода» для Москвы.

«Военным амбициям России также помешают новые ограничения на возможность приобретения в Великобритании всемирно признанных квантовых технологий и технологий производства передовых материалов», — следует из заявления. Относительно запрета на инвестиции в России говорится, что в 2020 году их объем достиг £11 млрд ($14,3 млрд).

Этот шаг, как полагают британские власти, «станет еще одним сильным ударом по российской экономике и еще больше ограничит ее возможности».

МИД Великобритании также объявил о запрете со следующей неделе экспорта в Россию оборудования для переработки нефти. Ранее в кабмине королевства сообщали, что уже к концу этого года намерены прекратить импорт российской нефти.

Как отреагировали в Москве

В Кремле сочли неадекватным введение персональных санкций против членов семей Путина и других чиновников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал «Подъему» новые ограничительные меры со стороны США: «Адекватность в их шагах утеряна давно».

Подход России к санкциям известен, заявила в свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Веденные в отношении РФ ограничения могут быть сняты в зависимости от результатов переговоров Москвы и Киева — с соответствующим утверждением выступил 3 апреля Энтони Блинкен.

«Цель санкций — не быть бесконечными, а изменить поведение России. Если в результате переговоров, санкций, давления, поддержки Украины мы в определенный момент этого добьемся, то в определенной мере санкции уйдут. Это зависит от России, что будет дальше» — пояснил он.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели четыре пакета санкций против российских физических и юридических лиц. Кроме того, более половины (60% или примерно $350 млрд) золотовалютных резервов России оказались заморожены — такие данные привела 5 апреля глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Ожидается также, что в пятый пакет санкций ЕС войдут закрытие портов для судов РФ, ограничение участия российских компаний в государственных закупках Евросоюза, расширение «черного списка». Как сообщала накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, работа над его наполнением продолжается. Однако, как сообщили 6 апреля источники в Брюсселе, дипломатам ЕС пока не удалось согласовать новый пакет санкций против РФ и, в частности, договориться о запрете импорта российского угля. При этом дипломаты не исключают, что компромисс будет достигнут уже 7 апреля, передает Reuters.