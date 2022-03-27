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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
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Политика

32-й день военной операции ВС РФ на Украине. Онлайн

Онлайн-трансляция хода военной спецоперации на Украине — 32-й день

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Чингис Кондаров/ТАСС
Идет 32-й день военных действий в ходе спецоперации ВС РФ на Украине. «Газета.Ru» продолжает наблюдать за ходом текущих событий в режиме онлайн-трансляции. Президент США Джо Байден заявил, что граждане России — не враги американцев. Швейцарская страховая компания Zurich Insurance прекратила использовать латинскую Z в логотипе. Российские войска заняли аэропорт Мариуполя.
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9:26

Поставки товаров из Сербии в Россию могут быть приостановлены из-за политической ситуации, заявили в сербской Торгово-промышленной палате.

Основная проблема — в торговых маршрутах, которые идут через страны Евросоюза.

На полках российских магазинов в основном можно обнаружить сербские молочные продукты, брынзу, вина и джемы. Кроме того, из Сербии в РФ поставляются различные технические товары, посуда, мясо, фрукты.

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9:01

⚡️Российские БМП-3 заходят в Донбасс для освобождения территорий Донецкой и Луганской народных республик — РИА «Новости»

8:50

Российские военные вывезли из Херсонской области 90 граждан России, Молдавии и Украины.

8:45

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешняя администрация виновата в украинском кризисе, высокой инфляции и росте цен на бензин.

По его словам, Джо Байден «убил американскую мечту».

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Экс-президент США Дональд Трамп, 2021 год

Экс-президент США Дональд Трамп, 2021 год

Octavio Jones/Reuters
8:33

Директор французской компании Auchan Ив Клод заявил, что компания продолжает работать в России, так как она действует в интересах гражданского населения. Он прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского к французским компаниям уйти из РФ.

«Бесполезно натравливать людей друг на друга. Самое главное для нас — сохранить наших сотрудников и обеспечить выполнение нашей основной миссии, продолжать кормить население этих двух стран. У нас никогда не было другой цели. Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения», — сказал Ив Клод.

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«Ашан» в ТЦ «Мега Белая Дача»

«Ашан» в ТЦ «Мега Белая Дача»

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8:21

Первые кадры из аэропорта Мариуполя, откуда были выбиты украинские войска.

«Аэропорт сейчас полностью пустой. Ни военных нет, ни гражданских, только голодные кошки бегают по пустому зданию. Самолетов тоже не обнаружил. Где-то совсем рядом слышны выстрелы из стрелкового оружия. Вероятно, идет зачистка близлежащих поселков», — передает корреспондент РИА «Новостей».

8:00

Господа, доброе утро! «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию хода военной спецоперации РФ на Украине. Продолжаются боевые действия в Донбассе. Президент США Джо Байден заявил, что россияне — не враги Америки. Британская Daily Mail опубликовала документы о причастности сына Байдена — Хантера — к биолабораториям на Украине.

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