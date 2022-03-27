32-й день военной операции ВС РФ на Украине. Онлайн

8:33

Директор французской компании Auchan Ив Клод заявил, что компания продолжает работать в России, так как она действует в интересах гражданского населения. Он прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского к французским компаниям уйти из РФ.

«Бесполезно натравливать людей друг на друга. Самое главное для нас — сохранить наших сотрудников и обеспечить выполнение нашей основной миссии, продолжать кормить население этих двух стран. У нас никогда не было другой цели. Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения», — сказал Ив Клод.