США объяснили причины санкций против российских компаний

США ввели санкции в отношении зарегистрированных в России акционерного общества «Элекон» и компании Nilco Group, а также двух китайских организаций, поскольку они, по мнению Вашингтона, оказывают «содействие иранской ракетной программе», заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео.

Американский госдепартамент 24 ноября распространил уведомление о введении санкций в отношении двух китайских и трех российских компаний.

Помимо «Элекон» и Nilco Group, в «черный список» попала и компания «Авиазапчасть». Согласно уведомлению, все они подпали под ограничительные меры администрации США, потому что нарушили национальное законодательство Соединенных Штатов о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии. В чем именно заключаются предъявляемые этим организациям претензии, американские власти не уточняли.

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В распространенном 27 ноября заявлении Помпео указано, что ограничительные меры в отношении китайских и российских компаний были введений за передачу стратегически важных технологий и наименований продукции, которые Иран мог использовать в своей ракетной программе.

«Эти меры являются частью ответа на злонамеренные действия Ирана. Эти санкции подчеркивают продолжающую существовать необходимость для всех стран сохранять бдительность относительно усилий Ирана по развитию своей ракетной программы», — подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

Как отметил Помпео, Соединенные Штаты продолжат вести работу над тем, чтобы помешать усилиям Тегерана по разработке ракет. Американская сторона намерена использовать свои полномочия по введению санкций для привлечения внимания к «иностранным поставщикам, таким как эти организации в КНР и РФ», которые предоставляют Ирану связанные с ракетами технологии и принадлежности.

«Введение санкций в отношении этих иностранных компаний соответствует нашим усилиям по использованию всех доступных средств в целях предотвращения развития Ираном своего ракетного потенциала», — констатировал Помпео.

В упомянутом уведомлении Госдепа было указано, что решение о применении санкций в отношении российских и китайских организаций вступило в силу 6 ноября.

Срок их действия составляет два года, но его могут сократить или прекратить санкции вовсе по решению госсекретаря США.

Введенные Вашингтоном санкции предполагают запрет на приобретение любыми американскими министерствами и ведомствами продукции и услуг попавших в «черный список» организации, продажу им Вашингтоном оружия и военной техники, выдачу им американских лицензий на приобретение товаров, которые попадают под режим экспортного контроля, а также предоставление им помощи.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, новые американские санкции обусловлены конъюнктурными мотивами.

«Остается лишь сожалеть, что сегодня нам приходится говорить не о возможностях взаимодействия, пусть и в условиях политической напряженности в двусторонних отношениях, а об очередных недружественных шагах по сугубо конъюнктурным мотивам», — подчеркнула она.

В свою очередь, российский посол в США Анатолий Антонов назвал эти санкции дискриминационным шагом. «Понятно, что такой неконструктивный подход не способствует оздоровлению климата в российско-американских отношениях. Не вызывает сомнений, что односторонние меры США направлены на подрыв экономического потенциала российских компаний», — отметил дипломат.

Действия Вашингтона он расценил как нелегитимные и призвал американскую сторону отказаться от безосновательных обвинений. Антонов назвал политико-дипломатические методы альтернативой угрозам и шантажу.

На следующий день после объявления об этих санкциях РИА «Новости» привело черновой вариант проекта «черного списка», который готовит администрация действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Согласно ему, Вашингтон может ввести санкции в отношении российского Министерства обороны, некоторых предприятий оборонной сферы и гражданской промышленности, одного связанного с администрацией президента России ФГУПа, а также экспертно-криминалистического центра ГУВД по Нижегородской области.