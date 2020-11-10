«Мы выстоим»: Лукашенко предупредил оппозицию

«Наши же «протестуны» [протестующие] и особенно беглые, которые сидят в Польше и Литве, рассчитывают на то, что к весне экономика обвалится, как везде, и мы тут придем, возьмем Беларусь «тепленькой». Ни черта подобного!», — сказал президент республики Александр Лукашенко.

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«Мы выстоим. Но будет непросто», — добавил он на встрече с главой Федерации профсоюзов республики Михаилом Ордой. Подробности приводит издание «СБ. Беларусь сегодня».

По словам президента республики, власти постараются сохранить нынешний уровень жизни, несмотря на экономические сложности, которые возникли из-за пандемии коронавируса. Но «и людям, трудовым коллективам надо обеспечить понимание ситуации», уверен Лукашенко. «Тот, кто наберется мужества, силы и выдержит, тот сохранится и сохранит свое государство», — отметил он.

По его словам, профсоюзы в условиях «чехарды и психоза» распространения нового типа вируса должны понимать, что кому-то это выгодно. «Сейчас мы уже видим — кому. Мир сейчас начали перекраивать, и ковид — это не медицинский термин, это не только и не столько болезнь. Это даже не экономика сегодня», — заверил Лукашенко.

«Это уже глобальная политика. Начали перекраивать мир, вспыхнули везде бунты и мятежи. Но то ли еще будет в связи с последствием обрушения экономики?» — задался вопросом белорусский глава.

В пример он привел Европейский союз, чей ВВП «рухнет на 20%» и часть стран которого уже демонстрируют падение экономики. Спад также наблюдается и в США. А этот фактор уже повлияет на всю мировую экономику.

Ранее Лукашенко говорил, что власти страны «сражаются», чтобы не упал ни один процент ВВП Белоруссии.

«И мы можем не упасть, немного денег не хватает для этого. Но если и упадем, то около одного процента. И нас спасает сельское хозяйство. Оно сегодня сработало наиболее эффективно. А умеем же работать!» — сказал он, обращаясь к студентам 7 ноября.

Он добавил, что в стране происходит смена поколений и попросил приходящее поколение белорусов ничего не ломать. «Давайте, как разумные люди, пройдем этот период смены поколений по-настоящему красиво. Потому что сломать просто, а потом восстановить будет очень сложно или, возможно, не получится. Поэтому давайте не будем ломать, давайте не будем бросаться в омут этих событий», — приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.

Протесты в Белоруссии проходят с 9 августа, как только стало известно, кто может победить на выборах. Безоговорочным победителем борьбы за кресло президента стал, по официальным данным Александр Лукашенко. Он набрал 80% голосов избирателей.

Основной его соперник — Светлана Тихановская — получила лишь 10%.

Вскоре после начала массовых протестов и жестокого их подавления Тихановская уехала в Литву. Оттуда она координировала штаб и создала Координационный совет по транзиту власти. Но правоохранительные органы признали его деятельность незаконной, в связи с чем начались преследования его членов. Основные задержания пришлись на участников президиума совета. В настоящее время шесть из семи членов президиума координационного совета находятся под стражей или выехали за границу, в основном — в Польшу, откуда продолжают вести политическую деятельность, отмечает РИА «Новости».

Тем не менее акции протеста продолжаются. Силовики задерживают участников, объясняя свои действия несогласованностью мероприятий.