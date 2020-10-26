«Абсолютная ненависть к России»: чего ждать от Байдена

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что Москва представляет наибольшую угрозу для Вашингтона на международной арене. По его мнению, под удар со стороны России попадает безопасность США и альянсы его государства с другими странами.

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«Во-вторых, я считаю, что самым большим конкурентом является Китай. И от того, какого подхода мы будем придерживаться, зависит, останемся ли мы и дальше конкурентами, или это перерастет в более серьезное соперничество в плане соотношения сил», — добавил Байден.

С его точки зрения, большую опасность для страны также представляет политика действующего президента США Дональда Трампа, который «сближается со всеми диктаторами и тычет пальцами в глаза друзьям государства.

В Кремле подобную риторику со стороны кандидата-демократа восприняли с сожалением. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва абсолютно не согласна с выводами политика.

«Мы можем только сожалеть, что таким образом насаждается абсолютная ненависть к Российской Федерации, и что наша страна позиционируется как какой-то противник. Это не так», — отметил представитель Кремля.

«Байден — это война»

Слова Байдена имеют особое значение, поскольку кандидат, если верить социологии, имеет все шансы стать следующим президентом США. Согласно опросу USC Dornsife от 25 октября, демократ лидирует на общенациональном уровне, набирая 54% поддержки, тогда как Трамп получает только 42%. Безусловно, выборы в США, в основном, завязаны на итогах голосования в каждом штате, но и тут мяч пока на стороне Байдена.

В подобных условиях его победы исключать нельзя, и как в таком случае могут измениться отношения США с Россией — вопрос открытый. Сам кандидат уверяет, что Москва не желает его виктории, хотя то же самое говорит и Трамп. При этом оба соперника говорят о своей жесткой позиции в отношении России. Получается, любой расклад выборов вряд ли приведет к «оттепели».

Байден активно поддерживает версию о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы, вероятно, после его победы можно ожидать новых санкций по этому вопросу. По традиции доказательства своих подозрений в США не приводят, а опровержения со стороны Москвы игнорируют.

При этом советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен говорил, что США уже ввели так много санкций против России, что есть проблемы с введением новых ограничительных мер. Этого также можно ожидать и от Трампа, поскольку санкции зачастую инициирует конгресс, а не глава государства.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» профессор факультета права НИУ ВШЭ, политолог-американист Александр Домрин, Трамп в случае своей победы уже не сможет пойти на третий срок, ему будет нечего терять, и он может пойти на нормализацию отношений с Россией.

«Байден — это война, интервенционизм в отношении всего мира. Еще во время праймериз он говорил, что мы вернем себе Америку, а после поведем за ней весь мир. Байден — угроза не только для России, но, возможно, даже собственного народа, потому что восстанавливать величие своей страны он будет на крыльях бомбардировщиков», — отмечает эксперт.

В то же время, программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев напомнил, что Россию в США называют главной угрозой как минимум последние шесть лет.

«Китай и РФ перечислены как основные угрозы в стратегии по нацбезопасности, конечно, Трамп больше делает акцент на Пекине, но во всех документах Москва фигурирует. Байден может начать поднимать вопросы по правам человека, ввести санкции по инциденту с Алексеем Навальным. Вряд ли при нем произойдут кардинальные изменения в худущую сторону, если только не будет какого-то нового политического кризиса между Россией и США», — заявил эксперт «Газете.Ru».

Подобного мнения придерживается и глава Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев: кардинальных изменений в отношении Вашингтона к Москве ожидать не стоит, независимо от того, кто займет пост президента.

«Байден отличается от Трампа тем, что он глобалист. Он будет проводить линию на глобальное доминирование США. В свое время Байден приезжал в Москву и много раз повторял фразу, что Россия и Америка — друзья. Однако с того времени обстановка в отношениях двух стран практически не изменилась», — подчеркнул эксперт.

Относительные плюсы

Таким образом, эксперты не ожидают, что возможная победа Байдена серьезно повлияет на текущее положение дел в отношениях России и США. Однако и у подобного развития событий все же есть ряд условно положительных моментов.

Во-первых, в сфере контроля над вооружениями кандидат-демократ выступает за более приемлемые шаги для Москвы. Так, Байден открыто говорит о готовности продлить договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (Договор о СНВ) с Россией без предварительных условий.

Документ истекает в феврале 2021 года, и у демократа вполне есть шанс осуществить задуманное, поскольку пока стороны не могут прийти к соглашению по СНВ, отчасти из-за дополнительных условий, которые выдвигает администрация Трампа.

Во-вторых, Байден поддерживал сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, его восстановления ожидать не стоит, но, скорее всего, Белый дом будет более гибко подходить к новым соглашениям по этой теме. К примеру, возможным соглашениям по неразмещению вооружений на территории тех или иных государств.

В-третьих, кандидат-демократ готов к возвращению США к иранской ядерной сделке — Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Тегерана. То есть Вашингтон может начать снимать санкции с Ирана, правда, пока непонятно, как к этому отнесется главный соратник США на Ближнем Востоке в лице Израиля.

Кроме того, неясно, какие условия выставит Тегеран для возвращения американской стороны.

Сценарий Никсона

Впрочем, говоря о возможной победе Байдена на выборах президента, нельзя забывать, что на момент вступления в должность политику будет 78 лет. Он станет старейшим главой Белого дома в истории США и вполне может по определенным причинам прекратить исполнение своих обязанностей — такие опасения уже неоднократно высказывались политическими обозревателями в США.

В таком случае власть перейдет к «правой руке» Байдена — Камале Харрис, что автоматически сделает ее первой женщиной-президентом. К тому же, еще и первой афроамериканкой на посту главы государства.

Если события будут развиваться подобном образом, как это может сыграть на отношениях России и США, прогнозировать достаточно сложно. По сути, позиция Харрис в этих вопрос по большей части совпадает с курсом Байдена, да и в целом Демократической партии.

То есть вряд ли можно ожидать каких-либо послаблений и тем более отмены санкций, на что, скорее всего, не пойдет и Трамп. В качестве условного плюса Харрис можно назвать ее жесткую позицию в отношении добычи нефти и газа в США. Она поддерживает усиление соответствующих ограничений, что может привести к росту цен на энергоресурсы.