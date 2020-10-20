Карабах и теракт в Париже: что Путин обсудил с Макроном

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном во вторник, 20 октября, выразил соболезнования в связи терактом в пригороде Парижа, когда исламист отрезал голову учителю истории.

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В этой связи главы двух государств подтвердили обоюдную заинтересованность в усилении совместной борьбы с терроризмом и распространением экстремистской идеологии.

Также стороны детально обсудили пути возможной деэскалации в Нагорном Карабахе и перехода решения конфликта в дипломатическое русло.

Путин и Макрон выразили готовность к продолжению тесного сотрудничества в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также в рамках Совета безопасности ООН.

Вечером 16 октября 18-летний уроженец Москвы Абдулла Анзоров в северо-западном пригороде Париже Конфлан-Сент-Онорин отрезал кухонным ножом голову 47-летнему учителю географии и истории колледжа Буа-д'Ольн Самюэлю Пати.

Причиной стала демонстрация преподавателем на уроках карикатур из журнала Charlie Hebdo на основателя исламской религии пророка Мухаммеда.

Макрон посетил место нападения, назвал инцидент «терактом исламиста», встретился с семьей погибшего и разместил на своей странице в Twitter запись: «Они не пройдут».

Убийца проживал во Франции в течение 12 лет и не имел никакого отношения к России, заявил, со своей стороны, глава пресс-службы российского посольства во Франции Сергей Паринов.

Семья террориста уехала во Францию в 2008 году, запросила политическое убежище и проживала во Франции на основании долгосрочного вида на жительство, рассказал дипломат.

Он напомнил, что при получении статуса политического беженца российское гражданство утрачивается, передает ТАСС.

На момент переезда во Францию Анзорову было шесть лет, в течение 12 лет проживания во Франции он не имел контактов с российским посольством, а в нынешнем году получил вид на жительство, добавил дипломат.

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал власти Франции за попытку сделать причастной к убийству учителя в пригороде Парижа всю чеченскую нацию. При этом, российские бойцы MMA Зелим Имадаев и Альберт Дураев одобрили теракт Анзорова, сообщал в Instagram журналист Александр Лютиков.

Имадаев в сторис охарактеризовал Анзорова как «героя», а Дураев заявил, что во Франции «свобода слова потеряла свое начало». Спустя некоторое время бойцы удалили эти сторис, однако Лютиков успел сделать скриншоты и опубликовал их в своем аккаунте.

Что касается урегулирования в Карабахе, то Ереван и Баку уже несколько раз договаривались об очередном гуманитарном перемирии.

Стороны согласовывали режим прекращения огня, следуя совместному заявлению президентов России, Франции и США Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Дональда Трампа.

Москва и Париж также сходятся в позиции о недопустимости участия в конфликте Армении и Азербайджана третьих сторон, главным образом это касается Турции. Так, Макрон сообщал о переброске в зону конфликта более 300 сирийских исламистов, вывезенных ранее из района Алеппо.

По словам главы государства, они переправляются в Закавказье через турецкий город Газиантеп. Этой информацией также располагает и Россия, уточнял президент Франции на брифинге по итогам первого дня саммита ЕС.

«Это подтвержденный факт, эти люди идентифицированы и отслежены, все они имеют связи с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Я обсуждал это с президентом [России] Владимиром Путиным, который подтвердил, что Россия также располагает этими данными», — отметил французский лидер.

Со своей стороны Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ подчеркивал, что крайне обеспокоен эскалацией в регионе.

«Переброска в Карабах боевиков из Сирии и Ливии делает ситуацию крайне опасной», — указывал российский лидер.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее также отмечал, что Москва не разделяет мнения Анкары о возможности военного решения конфликта в Нагорном Карабахе.