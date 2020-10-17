«Преступная группа»: Трамп хочет посадить Байдена и его семью

Американский президент Дональд Трамп считает, что бывшего вице-президента страны Джо Байдена необходимо посадить в тюрьму вместе с родственниками. Демократ является основным соперником Трампа в борьбе за пост главы страны на ближайших выборах.

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«Я говорю вам, семья Байденов коррумпирована. Это коррумпированная семья», — сказал Трамп, выступая перед сторонниками в штате Джорджия. В это время толпа начала скандировать: «Посадить их!»

«Да, вам следует их посадить. Посадить Байденов. Посадить Хиллари [Клинтон]», — поддержал Трамп мнение собравшихся.

«Вы можете представить, чтобы мои дети делали то, что этот парень Хантер [сын Байдена] делает? <...> На мой взгляд, [семья Байдена] — это преступная группа», — добавил американский лидер. Американские новостные каналы вели трансляцию его выступления.

Ранее газета New York Post опубликовала материал, в котором содержалась переписка сына Байдена Хантера и главы украинской компании Burisma Вадима Пожарского. На тот момент Хантер-младший был членом совета директоров организации.

В одном из писем, которое датировано 17 апреля 2015 года, Пожарский якобы выражает благодарность Хантеру Байдену за то, что тот пригласил его в Вашингтон для встречи с Джо Байденом, который в то время был вице-президентом.

В другом послании Пожарский советуется Байденом-младшим. Он у него спрашивает, как можно было бы использовать его влияние «от лица компании» Burisma.

При этом кандидат на пост президента США от демократической партии заявлял, что не имел никаких связей с Burisma и даже не обсуждал это со своим сыном. В его штабе утверждают, что с Пожарским он не встречался. Как заявил представитель штаба Эндрю Бейтс, это подтверждает официальное расписание политика в тот период.

Тем не менее публикация вызвала широкий резонанс. Дональд Трамп уже успел отреагировать на этот материал. Он упрекнул Байдена в коррумпированности.

«Мы только что узнали из сенсационных документов, опубликованных замечательной газетой New York Post, о том, что Джо Байден нагло лгал о своей непричастности к коррупции его сына в бизнесе», — сказал американский президент во время встречи со сторонниками в штате Айова.

«Хантеру платили за возможность обращаться к его отцу — вице-президенту», — подчеркнул он.

Трамп напомнил, что, будучи вице-президентом при предшественнике Трампа Бараке Обаме, Байден «отвечал за Украину и Россию». «Как показывают эти электронные письма, неоднократные заявления Байдена о том, что он никогда не говорил с Хантером о его деловых связях, были ложью», — уверен он.

«Он лгал вам снова и снова», — добавил Трамп, заявив, что «не было более коррумпированной администрации, чем администрация Обамы и Байдена».

Американский президент резюмировал: «Теперь мы видим, что Байден — коррумпированный политик, которому нельзя претендовать на пост президента».

История с Burisma ранее ударила и по самому Трампу. Летом прошлого года разгорелся скандал из-за просьбы американского лидера продолжить расследование дела этой компании. В телефонном разговоре он намекнул на это украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который на тот момент только стал президентом страны.

Дело Burisma связано с коррупцией. Ранее его вел генпрокурор Украины Виктор Шокин. Но его в какой-то момент отстранили от должности — Трамп уверен, что это произошло под давлением Байдена.

Демократы увидели в этом разговоре давление на Зеленского со стороны Трампа. Они решили добиться импичмента, но у них ничего не получилось.

Сейчас основной темой являются выборы президента США. Они состоятся в ноябре. Пока, по подсчетам исследовательской службы Nielsen, Байден более популярен, нежели Трамп. Его встречу с избирателями посмотрели 14,1 млн американцев. Мероприятие было показано по телеканалу ABC. Полемика Трампа, транслируемая телекомпанией NBC, заинтересовала лишь 13,5 млн человек.