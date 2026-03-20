Российская молодежь массово отказывается от высшего образования

В Госдуме сообщили, что 60% выпускников школ отказывается от поступления в вузы

Современные дети кардинально изменили отношение к вопросу высшего образования – наличие диплома больше не является для них желанной целью. Более половины выпускников школ отказываются поступать в вузы и предпочитают выбирать высокооплачиваемые профессии, которые можно получить в колледжах, рассказала член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб в пресс-центре НСН.

По словам депутата, на сегодня более 60% выпускников выбирают продолжить учебу в системе среднего профобразования, что говорит о большей практичности молодежи.

«Если раньше шли за высшим образованием, получали диплом и потом могли идти работать, хоть курьером, но главное с дипломом, то сейчас они получают ту самую востребованную профессию на рынке труда и достаточно неплохо себя ощущают, — подчеркнула Бессараб. — У многих из них объективно нет стремления получить высшее образование».

При этом молодые специалисты осваивают востребованные профессии, которые сегодня хорошо оплачиваются – например, сварщики получают значительно больше офисных менеджеров, заключила парламентарий.

Ранее сообщалось, что зарплаты сварщиков выросли почти на 90 тыс. рублей за год.