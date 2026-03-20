Лукашенко рассказал, в чем счастье женщины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что женское счастье заключается в детях. Слова главы государства передает госагентство «БелТА».

«Конечно, дети — это святое. Вы мое отношение к детям знаете. Поэтому я как Президент, а вы как мои подчиненные — мы должны делать все (и не только в Год женщины), чтобы женщина была счастлива. А какое счастье у женщины, если у нее нет детей? Дети — это счастье нашей женщины», — сказал он, заслушивая доклад о проекте указа «О проведении экстракорпорального оплодотворения».

5 марта Лукашенко на церемонии вручения государственных наград заявил, обращаясь к присутствующим женщинам: «Если хоть один мужик вас обидит в эти [праздничные] дни, найдите возможность — ну у нас же TikTok есть — напишите мне. Я обязательно отреагирую». Он уточнил, что глава администрации президента Дмитрий Крутой берет на контроль все обращения к нему, после чего докладывает об этом главе государства.

Уже на следующий день белорусский лидер закрыл личные сообщения в своем TikTok-аккаунте. Пользователи сервиса иронично предположили, что Лукашенко решил закрыть сообщения, чтобы спастись от сотен пишущих ему женщин.

Ранее в Белоруссии заявили, что в TikTok Лукашенко жаловались не гражданки страны.