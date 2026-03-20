Лукашенко высказался о моральной стороне ЭКО и поддержал либеральный подход

БелТА: по мнению Лукашенко, решение о проведении ЭКО должно оставаться за женщиной
Sergei Gapon/Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости максимально либерального подхода к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Соответствующие заявления прозвучали 20 марта в Минске при обсуждении проекта указа о проведении процедуры. Об этом сообщает Белорусское телеграфное агентство (БелТА).

По словам главы государства, ключевым должен быть интерес женщины, которая хочет иметь ребенка. «Если не можем естественным образом, нужно всячески помогать», — подчеркнул он, отметив, что материнство в таком случае заслуживает поддержки, а не осуждения.

В качестве примера Лукашенко привел Аллу Пугачеву, которая воспользовалась репродуктивными технологиями. Он отметил, что общественная критика в ее адрес была несправедливой, и назвал ее поступок достойным уважения.

Отдельное внимание уделили вопросу использования эмбрионов, которые хранятся в частных медицинских центрах. Президент выступил за то, чтобы женщины могли бесплатно использовать собственные эмбрионы независимо от места их хранения.

«Не нужно создавать дополнительных ограничений. Главное — чтобы рождались здоровые дети», — подчеркнул он. По его словам, не имеет значения, где именно хранились эмбрионы — в Беларуси или за ее пределами, в государственном или частном центре.

Лукашенко также отметил, что решение о проведении ЭКО должно оставаться за самой женщиной. «Это ее дело — как ей быть и что делать», — заключил глава государства.

