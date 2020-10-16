«Не признаем Крым российским»: Эрдоган дал обещание Зеленскому

Анкара не признаёт и никогда не признает легитимным вхождение Крыма в состав России, заявил в пятницу, 16 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в турецкой столице.

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«Мы всегда будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, в том числе в отношении Крыма», — пообещал турецкий лидер.

Он добавил, что Турция считает Украину ключевой страной для сотрудничества в целях обеспечения стабильности, безопасности, мира и процветания в черноморском регионе, сообщает агентство Anadolu.

Эрдоган также сказал, что обе страны укрепили свои связи во многих областях, включая оборонную промышленность.

Турция традиционно выступает в поддержку украинских стремлений к восстановлению контроля не только в Донбассе, но и в Крыму. Анкара, взяв на себя роль покровителя всех тюркских народов, активно работает с диаспорой крымских татар, помогая Украине выстраивать с ними контакты.

Заявления в поддержку сотрудничества Украины и Турции через крымско-татарскую диаспору звучат крайне часто. Анкара также заявляет о якобы нарушающихся правах и притеснениях крымских татар.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ указывал, что такие обвинения не имеют реальных оснований, в чем Эрдоган лично может убедиться, если посетит российский полуостров.

В свою очередь, сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что Крыму не нужно признание со стороны Турции.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди указала, что Эрдоган пошел на поводу у Запада, искусственно создающего скандальный ореол вокруг «лже-лидеров крымско-татарского народа».

При этом в июне нынешнего года на рабочем совещании в онлайн-формате турецкая партия Vatan («Родина») представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в который включила признание российской принадлежности Крыма.

На совещании также выступал аналитик Центра стратегических исследований Sahipkiran Кюршад Орнек. Он обратился к турецкому МИДу с призывом немедленно установить отношения с Крымом и по договоренности с Россией стать гарантом прав крымских татар.

Орнек высказал убеждение, что фактически Крым «никогда не был украинской землей». По его словам, за несколько лет он не встретил там ни одного человека, говорящего по-украински.

Интересно, что в августе прошлого года на официальном обеде Эрдогана и Зеленского наряду со всеми главными министрами Турции присутствовал и лидер экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в РФ) Мустафа Джемилев.

Ранее Киевский районный суд Симферополя заочно арестовал Джемилева. Он был объявлен в федеральный розыск в качестве обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса, связанным с терроризмом и подрывом основ государственной безопасности России.

В июне 2018 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал страны Европы и Америки, «начавшие забывать о крымском вопросе».

Глава турецкого МИДа в ходе ужина в Центре культуры и помощи крымским татарам в Анкаре подчеркнул, что его страна «никогда не признавала и не будет признавать аннексии Крыма».

Тогда же президент России Владимир Путин заявил, что Крым «ни при каких обстоятельствах» не вернется в состав Украины. Глава государства вспомнил о том, как Москва принимала решение по вхождению полуострова в состав РФ в 2014 году.

«Принимая эти решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира. От России мало кто ожидал столь решительных и быстрых действий», — пояснял глава государства.