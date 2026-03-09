Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В США заявили о срыве активации «спящих агентов» Ирана

ABC: США перехватили передачу из Ирана для активации спящих агентов за рубежом
vchal/Shutterstock/FOTODOM

Американские чиновники перехватили зашифрованную передачу из Ирана, которая, предположительно, предназначалась для активации «спящих агентов» за пределами страны. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на предупреждение, разосланное правоохранительным органам.

По данным журналистов, сигнал был подан вскоре после ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Содержание передачи неизвестно, отметил телеканал.

«Возможно, эти передачи предназначались для активации или предоставления инструкций заранее размещенным спящим агентам, действующим за пределами страны происхождения», — говорится в материале.

В ночь на 1 марта США и Израиль ликвидировали Али Хаменеи. Преемником стал его сын Моджтаба Хаменеи — один из главных кандидатов на пост. Корпус стражей исламской революции уже присягнул на верность новому лидеру.

Ранее на Западе назвали нового лидера Ирана Моджтабу Хаменеи «опасным игроком».

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!