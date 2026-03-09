В США заявили о срыве активации «спящих агентов» Ирана

ABC: США перехватили передачу из Ирана для активации спящих агентов за рубежом

Американские чиновники перехватили зашифрованную передачу из Ирана, которая, предположительно, предназначалась для активации «спящих агентов» за пределами страны. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на предупреждение, разосланное правоохранительным органам.

По данным журналистов, сигнал был подан вскоре после ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Содержание передачи неизвестно, отметил телеканал.

«Возможно, эти передачи предназначались для активации или предоставления инструкций заранее размещенным спящим агентам, действующим за пределами страны происхождения», — говорится в материале.

В ночь на 1 марта США и Израиль ликвидировали Али Хаменеи. Преемником стал его сын Моджтаба Хаменеи — один из главных кандидатов на пост. Корпус стражей исламской революции уже присягнул на верность новому лидеру.

Ранее на Западе назвали нового лидера Ирана Моджтабу Хаменеи «опасным игроком».