Курс на закрытие: коронавирус захватывает Центральную Европу

Страны Центральной Европы сталкиваются с серьезным ростом количества выявленных случаев коронавируса COVID-19. В Венгрии, Польше, Румынии, Словакии и Чехии власти возвращают ограничительные меры для борьбы с пандемией. Европейские страны вновь прибегают к закрытию границ, вводят режим чрезвычайной ситуации, а также повсеместно закрывают места массового скопления людей. В частности, рестораны, кафе, бары, спортивные объекты, кинотеатры и школы.

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Как пишет Politico, в начале пандемии Центральная Европа стремительно отреагировала на угрозу, государства быстро и жестко закрыли границы, заблокировали население, перевели образовательные учреждения на дистанционное обучение и приостановили работу большинства магазинов.

Тогда ограничения сработали позитивно, специалисты фиксировали низкий уровень заражений на территории данных государства, тогда как в Западной Европе фиксировался значительный рост заболеваемости. В частности, Словакию приводили в пример остальным европейским государствам, как наименее пострадавшую от пандемии.

Вирусный удар

Однако с начала осени ситуация в Центральной Европе начала ухудшаться, наиболее серьезный удар пришелся по Чехии.

По данным европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, летом в стране суточный прирост зараженных находился на уровне 200 человек, к октябрю этот показатель превысил отметку в 8,6 тыс.

Реакция правительства была вполне ожидаемой — возвращение ограничительных мер, в особенности режима чрезвычайной ситуации. 12 октября появился запрет на культурно-развлекательные и спортивные мероприятия, а 14 октября ожидается новая волна ограничений. Повышенное беспокойство властей вызывает рост числа больных в тяжелом состоянии и летальных исходов после осложнений, вызываемых вирусом.

При этом власти Чехии отмечают, что не могут себе позволить повторно остановить экономику, поэтому сосредоточились на ограничении отдельных видов деятельности. Повторная блокировка рассматривается лишь в исключительном случае, так как во второй раз государство может не справиться с негативными экономическими последствиями.

Впрочем, Чехия, хоть и лидирует по числу зараженных, не является единственной страной, которая сталкивается с трудностями. В Словакии количество новых случаев в сутки с лета выросло в 10 раз, что также привело к возвращению режима ЧС и введению штрафов до €20 тыс. за несоблюдение ограничительных мер.

Ежедневный прирост заболевших также поднимается до рекордных значений в Венгрии, Польше и Румынии. Счет идет на тысячи человек, когда в летний период максимальные значения не превышали нескольких сотен. К тому же, во всех государствах фиксируется резкий скачок показателя смертности и госпитализации среди больных коронавирусом.

Патовая ситуация

Главная проблема для Центральной Европы заключается в том, что

страны региона не обладают крупными ресурсами, как их западные партнеры. На этом фоне возникают опасения о готовности системы здравоохранения данных государства к борьбе с новой вспышкой пандемии, по факту она может не выдержать такой нагрузки.

Речь идет не только о финансировании медицинских учреждений, но и штате врачей и медсестер. Так, по оценке Евростата, в Польше на 100 тыс. человек приходится 237 врачей — самый низкий показатель в Евросоюзе. Чуть лучше ситуация в Венгрии и Словакии — по 338 и 352 врача. Для сравнения в Германии этот показатель составляет 431.

Если рассматривать ситуацию вокруг медсестер, то самый низкий показатель у Румынии — 74 сотрудника на 100 тыс. человек. Опять-таки в Польше эти цифры составляют 510, а вот в ФРГ превышает 1,1 тыс.

Касательно расходов на здравоохранение, в Центральной Европе также не все гладко. По данным за 2017 год, средний показатель по Евросоюзу составляет 9,9% ВВП. Ближе всего к нему приблизилась Чехия, ее расходы на здравоохранение составляют 7,2% ВВП. Следом идет Венгрия — 6,9%, затем Словакия — 6,7%, потом Польша — 6,5%, в конце находится Румыния с самым низким показателем по ЕС — 5,2%.

Как говорил старший врач Университетской больницы в Кракове Константин Шулдшинский, система здравоохранения Польши находилась на пределе своих возможностей еще до пандемии. «Если мы посвятим все наши ресурсы и время коронавирусу, возникнет новая проблема — система перестанет лечить других людей», — подчеркивал Шулдшинский.

С точки зрения обозревателя Politico Яна Ченского, схожая ситуация наблюдается в остальных странах Центральной Европы. Вирус оказал давление на системы здравоохранения государств, которые долгое время испытывали проблемы. По сути, страны не в состоянии справиться с долговременной борьбой с эпидемией.

Виноваты власти?

Таким образом, новая вспышка коронавируса стала серьезной угрозой для государств Центральной Европы. Страны не могут перейти к полному карантину из-за тяжелой экономической ситуации, а насколько будут успешными нынешние ограничительные меры, пока неизвестно.

Поддержка от Евросоюза пока поступает лишь частично. Страны объединения еще летом согласились создать фонд по восстановлению экономики на €750 млрд. Однако его запуск ожидается в начале января 2021 года, да и пока находится под вопросом из-за сопротивления со стороны Венгрии и Польши.

Стороны не согласны с тем, что выделение средств будет основано на соблюдении той или иной страной принципов верховенства права. Будапешт и Варшава давно обвиняются Брюсселем в подобных нарушениях, поэтому не желают потерять доступ к столь необходимым финансовым ресурсам.

При этом действия властей отчасти повлияли не только на проблему с запуском европейского фонда, но и рост числа зараженных в государствах Центральной Европы. С точки зрения ряда западных СМИ, открытие образовательных учреждений вместе с возвращением культурно-развлекательных мероприятий было преждевременным шагом.

Отдельным фактором стоит указать возобновление сообщения между государствами региона после открытия границ, а также достаточно спорные заявления о пандемии со стороны руководителей стран.

Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в июле заверял население, что пандемия отступает, а ряд представителей правящей партии «Право и справедливость» начали пренебрегать средствами защиты — масками и социальной дистанцией.

Похожие инциденты наблюдались в Венгрии, где глава кабмина Виктор Орбан посещал публичные мероприятия без маски, а министр иностранных дел республики Петер Сийярто отправился в отпуск в Хорватию, проигнорировав негласный запрет на зарубежные поездки.

Представители Западной Европы придерживались другой тактики. К примеру, канцлер ФРГ Ангела Меркель не раз предупреждала население об опасности второй волны пандемии. Более того, Берлин уже готовится к введению новых ограничительных мер, если число новых случаев инфицирования в течение 7 дней превысит 50 на 100 тыс. жителей.