Большой отрыв: почему Трамп проигрывает Байдену

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден увеличил отрыв в опросах общественного мнения от действующего главы государства Дональда Трампа. Согласно октябрьскому исследованию Fox News, бывший вице-президент набирает 53% рейтинга на общенациональным уровне, когда американского лидера поддерживают 43% респондентов.

Реклама

Таким образом разрыв между кандидатами вырос до 10%, хотя аналогичный опрос телеканала в сентябре демонстрировал более позитивную картину для президента. Тогда в поддержку Трамп выступили 46% опрошенных, а Байден получил 51%.

Как отмечает телеканал, демократ укрепил свои позиции после первых теледебатов с главой государства, а также положительного теста Трампа на коронавирус COVID-19.

Учитывая, что дискуссия оппонентов в основном состояла из взаимного обмена оскорблениями, а к пандемии президент относился несколько легкомысленно, падение рейтинга можно назвать вполне ожидаемым результатом.

Эпидемия коронавируса — один из наиболее важных вопросов для избирателей. Опрос Fox News показывает, что 72% американцев считают необходимым введение обязательного масочного режима, на чем настаивает Байден. И только 24% американцев верят словам Трампа о том, что ситуация находится под контролем.

Почти 50% респондентов уверены, что борьба с коронавирусом важнее, чем восстановление американской экономики, на котором с конца весны настаивает президент. На стороне Трампа в этот вопросе находятся 44% американцев, они считают возрождение экономики важным фактором.

При этом Байден опережает действующего президента на 39 процентных пунктов среди тех, кто считает коронавирус наиболее важным фактором, а Трамп на 12% более популярен у сторонников перезагрузки экономики.

Касательно общего рейтинга одобрения, лидерство также на стороне бывшего вице-президента.

Так, к Байдену положительно относятся 57% респондентов, негативно его воспринимают 41%. У Трампа ситуация несколько хуже — 44% положительных отзывов против 54% отрицательных.

Однако действующий президент за все время своего президента не набирал более 47% рейтинга одобрения среди населения, подчеркивает Fox News. Соответствующий рекорд был поставлен в апреле.

Вирусная проблема

В итоге опрос показывает, что позиции Трампа не слишком хороши, а до выборов президента остается уже меньше месяца. Интересно, что разрыв в 10% наблюдается именно в исследовании телеканала Fox News, лояльному республиканцам и президенту. Однако говорить о том, что подобные проблемы демонстрируют каждый опрос, все же нельзя.

Так, октябрьское исследование YouGov, показывает несколько иной расклад, правда все равно не слишком позитивный для Трампа. Согласно опросу, действующего президента на общенациональном уровне поддерживают 42% респондентов, а Байдена — 51%. То есть разрыв составляет 9% вместо 10% у Fox News, что не спасает положение.

Среди факторов, которые так или иначе негативно влияют на кампанию Трампа, первую строчку занимает пандемия коронавируса.

Президент США с начала эпидемии преуменьшал опасность вируса, что впоследствии объяснял нежеланием вызывать панику. Кроме того, Трамп игнорировал меры предосторожности, не надевая медицинскую маску на пресс-конференции в Белом доме и часто нарушая социальную дистанцию.

В подобных условиях заражение главы государства коронавирусом формально подтвердило его некомпетентность. Как говорил «Газете.Ru» глава Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев, заболевание Трампа определенно нанесет удар по его престижу в глаза американцев.

«Он и раньше не совсем компетентно вел себя в этом плане — допустил такое распространение коронавируса в США, не приняв своевременно серьезных мер по борьбе с заражением. Сейчас он заразился сам, что подчеркивает его не слишком правильный подход к данному вопросу», — подчеркивал эксперт.

Однако главная проблема заключалась в том, что предвыборная кампания Трампа оказалась под угрозой срыва. Президенту пришлось отложить все предстоящие мероприятия со своими сторонниками, а его предстоящие дебаты с Байденом оказались под вопросом.

Неожиданное исцеление

Впрочем, спустя всего неделю после заражения президент не просто чувствует себя хорошо, но и прямо говорит о своем желании вновь начать проводить предвыборные митинги. По словам Трампа, он находится в прекрасном состоянии и не согласен на проведение дистанционных дебатов c Байденом, если такой вариант будет предложен.

«Я не буду тратить время на виртуальные дебаты», — уверяет президент США.

Свое хорошее самочувствие Трамп объясняет курсом лечения в медицинском центре имени Уолтера Рида в Бетесде. Президент провел в клинике меньше четырех дней, но его лечащий врач Шон Конли подтвердил разрешение на выписку. При этом 7 октября он объявил, что в организме Трампа наблюдается «фиксируемый уровень антител» к коронавирусу, а самих симптомов болезни нет уже целые сутки.

Причиной столь быстрого выздоровления президента, по его собственным словам, является препарат Regeneron, а также применения различных сывороток на основе антител. Как говорил Трамп, он подготовил экстренное разрешение на использование этого лекарства и его аналогов, и они будут направлены в больницы, где пациенты смогут получить их бесплатно.

«У нас есть Regeneron, у нас есть очень похожее лекарство от Eli Lilly, и они уже есть, мы пытаемся получить их на экстренных условиях, я дал на это разрешение, и если вы находитесь в больнице, и вы чувствуете себя действительно плохо, то я думаю, что мы сделаем так, что вы получите их, и получите бесплатно», — подчеркивал глава государства.

Ряд американских СМИ уже сравнил заболевание президента со своеобразной рекламой препарата для лечения коронавируса, хотя официального подтверждения такие предположения пока не находят.

Однако главный вопрос заключается в том, как неожиданное выздоровление повлияет на его предвыборную кампанию. По информации Bloomberg, Трамп собирается вернуться к встречам с избирателями уже 12 октября, посетив Пенсильванию. На следующий день в планах главы государства значится поездка в Мичиган. А 15 октября он должен принять участие в дебатах с Байденом во Флориде, хотя сам демократ пока больше склоняется к дискуссии в дистанционном формате.

При этом сможет ли Трамп реабилитироваться в глазах избирателей после своей победы над коронавирусом — неизвестно. Формально президент может использовать свое излечение, чтобы в очередной раз подтвердить «несерьезность вируса». Или же напротив будет придерживаться того, что он ошибся, но готов снабдить американцев лекарством. Пока в небольших комментариях для СМИ и постах Трампа в Twitter не наблюдается подобных призывов или предложений.