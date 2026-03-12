Размер шрифта
На Украине рассказали о влиянии конфликта в Иране на позиции Путина

Глава Нацбанка Украины Пышный: позиции Путина усиливаются из-за ситуации в Иране
Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Позиции президента РФ Владимира Путина усилились после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Об этом в ходе беседы с журналистами Bloomberg заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Он обратил внимание, что конфликт на Ближнем Востоке привел к росту цен на нефть. Это создало дополнительные финансовые возможности для Москвы.

«Если конфликт продлится долго и останется интенсивным, это может оказать прямое влияние на доступ Украины к боеприпасам и ракетам для систем противовоздушной обороны», — добавил Пышный.

По его словам, индекс потребительских цен на Украине по итогам февраля текущего года вырос до 7,6% в годовом исчислении. Реальный показатель оказался выше прогнозируемого, при этом на фоне конфликта Ирана с США и Израилем он может еще увеличиться.

10 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Москва могла бы стать посредником в вопросе урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Как он сказал, Путин до начала боевых действий предлагал различные варианты посредничества, и многие из этих предложений по-прежнему «на столе».

Ранее Песков рассказал, что Путин прикладывает усилия для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

 
