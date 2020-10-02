«При любом раскладе будет хуже»: возможно ли перемирие в Карабахе

МИД Армении дал официальный комментарий относительно совместно призыва к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе, который сделали лидеры стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ — России, США и Франции.

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В российских СМИ соответствующая новость была растиражирована под заголовками «Армения заявила о готовности к переговорам о прекращении огня в Карабахе». Однако преждевременно делать вывод о готовности Еревана немедленно сесть за стол переговоров и прекратить вести военные действия.

В сообщении армянского МИД приветствуется заявление Минской группой ОБСЕ о применение силы на Южном Кавказе, а также осуждаются «совместные агрессивные действия Азербайджана и Турции». При этом МИД Армении подчеркивает, что Ереван продолжит отвечать на действия своих противников силой: «Мы будем продолжать решительно противодействовать этой агрессии против Арцаха».

Готовность к переговорам Ереван выражает только в одном случае: диалог должен вестись о восстановления режима прекращения огня, основанного на соглашениях 1994-1995 гг.

Это значит, что Армения готова прекратить огонь лишь при возвращении к статусу-кво: непризнанная нагорно-карабахская республика Арцах должна сохранить свою де-факто независимость в тех же границах.

Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян выставил еще одно условие для начала переговорного процесса: Турция должна уйти c Южного Кавказа. По его словам, участие в карабахском конфликте сирийских наемников сделало невозможным отвод армянских войск из региона.

Премьер заявил, что «террористов с Ближнего Востока спонсирует Турция». В такой ситуации Армения не может «оставить население Нагорного Карабаха незащищенным перед террористами и экстремистами».

Такая позиция делает невозможным установление режима прекращения огня в ближайшей перспективе. Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» политконсультант и востоковед Игорь Димитриев, возвращение к соглашениям 1994-1995 гг. в нынешних условиях кажется практически невозможным:

«У Армении нет той переговорной позиции, которая была по итогам Карабахской войны. Во-первых нет чисто военного превосходства и инициативы. Во-вторых, нет поддержки России.

Это означает, что при любом раскладе будет хуже».

Противостоящая Армении сторона при этом демонстрирует готовность к окончательному решению нагорно-карабахского вопроса. Азербайджан и Турция готовы вести войну до победного конца. Еще несколько дней назад президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что бои в Нагорном Карабахе прекратятся только в том случае, если Армения покинет спорный регион.

Не демонстрирует свою готовность к прекращению поддержки Баку и Анкара. Турецкий МИД выступил с заявлением, что «нет ничего более естественного, чем поддержка Турцией Азербайджана», а президент страны Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на дальнейшее наступление азербайджанской армии.

«Азербайджан уже освободил большую территорию. Надеюсь, он продолжит свою борьбу, пока не освободит все свои земли в Карабахе», — сказал турецкий лидер.

Вероятнее всего, наступление действительно продолжится. Пока Баку успешно сохраняет в своих руках военную инициативу. Только 2 октября Азербайджан отчитался о занятии господствующих высот вокруг Мадагиза на Агдаринском направлении, а также о продвижении на Джебраил-Физулинском направлении. Вскоре после этого азербайджанские войска нанесли удар по городу Степанакерту — столице Нагорно-Карабахской Республики.

Многочисленные заявления мировых лидеров о том, что конфликт на Южном Кавказе не имеет военного решения, и их призывы к скорейшему перемирию вряд ли возымеют эффект. Сами стороны конфликта не демонстрируют готовности к прекращению боев, тем более, что до сих пор Баку вполне удается решать свои задачи именно военными методами.

Как отмечает Игорь Димитриев, Азербайджан остановится только лишь в случае критических военных потерь. «А это может произойти только при полноценной поддержке России, которая обеспечит армян оружием. То есть приходим к тому же. Какая бы ни была дипломатическая поддержка в мире у Пашиняна, исход войны напрямую зависит только от России. От ее дипломатической и военной поддержки», — резюмирует эксперт.