«Будет обратный эффект»: Минск предостерег Запад от санкций

Запад сам понесет потери в случае введения против Минска ограничительных мер – предупредил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время выступления на общей дискуссии 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Реклама

По его словам, санкции «будут иметь обратный эффект» для тех стран, которые их поддержат. Об этом, как указал Макей, говорит международный опыт предыдущих лет, передает агентство БелТА.

В пример он привел Кубу, которая последние несколько десятилетий подвергается торговой, финансовой и экономической блокаде американскими властями.

«Мы решительно отвергаем практику любых односторонних принудительных мер в международных отношениях», — подчеркнул белорусский дипломат.

Он добавил, что удушающая политика Запада в отношении Белоруссии «несет в себе особую угрозу и чревата непоправимыми последствиями».

В случае введения Евросоюзом санкций против Белоруссии Минск примет ответные меры, ранее обещал Макей.

«Будут, конечно же, и персональные санкции в отношении представителей различных евросоюзовских структур, а также представителей и отдельных стран — членов Евросоюза», — предупреждал глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Два дня назад Латвия ввела санкции против 101 должностного лица Белоруссии, сообщал ТАСС со ссылкой на заявление латвийского МИД. В ведомстве отметили, что белорусские власти не изменили своего отношения к мирным протестам.

«Демонстрации продолжают дискредитироваться, непропорционально применяется сила, усиливается блокировка сайтов независимых СМИ, возбуждаются уголовные дела и изымаются носители данных», — говорилось в сообщении.

По данным внешнеполитического ведомства Латвии, в расширенный санкционный список вошли представители администрации президента Белоруссии, МИД республики и подведомственных учреждений, министерства связи и информатизации, Центральной избирательной комиссии и других ведомств.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб также распорядился подготовить санкции в отношении виновных в нарушении прав человека в Белоруссии.

Дипломат упомянул в контексте белорусского кризиса так называемую «поправку Сергея Магнитского», названную в честь российского аудитора, умершего в СИЗО «Матросская тишина» в 2009 году.

«Учитывая задержку в Брюсселе [с введением санкций], учитывая мошенническую инаугурацию [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, я дал распоряжение санкционному отделу МИД подготовить санкции [в соответствии с поправкой Магнитского против тех, кто виновен в серьезных нарушениях прав человека», — заявил Рааб.

Свой ответ на происходящее в Белоруссии готовят и США.

11 сентября первый заместитель госсекретаря Стивен Биган заявил, что Вашингтон планирует расширить санкционный список, в котором на данный момент находятся 16 высокопоставленных чиновников, в том числе — и Лукашенко.

«Вдобавок к этим 16 лицам мы и Европейский союз обмениваемся информацией касательно добавления новых имен [в черный список], которые мы будем готовы анонсировать в ближайшем будущем», — сказал дипломат в ходе телефонного брифинга с журналистами.

Однако, с введением общих санкций на уровне Евросоюза возникли проблемы. Для этого требуется поддержка всех 27 членов ЕС. Кипр, однако, блокирует введение ограничительных мер против Белоруссии, требуя также ввести санкции против Турции. При этом, Кипр абсолютно не против введения антибелорусских санкций.

Впрочем, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пообещал приложить все усилия для вступления в силу антибелорусских рестрикций. По его словам, от этого зависит репутация всего Евросоюза, передает РБК.

«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы санкции против Белоруссии были приняты к следующей встрече министров. Это становится моей личной целью, потому что я понимаю, что от этого зависит престиж Европейского союза», — подчеркнул европолитик.

США, Великобритания и Канада в пятницу, 25 сентября, могут объявить о санкциях против граждан Белоруссии из-за фальсификации выборов и насилия против мирных протестующих, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Также сообщалось, что члены Европарламента намерены изучить возможность введения санкций в отношении граждан России, которые, с их точки зрения, «непосредственно причастны к поддержке режима Лукашенко в Белоруссии».