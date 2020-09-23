«Плата за голос»: как демократы США покупают победу на выборах

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг пожертвовал более $16 млн на погашение штрафов около 32 тысяч осужденных во Флориде, чтобы они смогли восстановить свои избирательные права в преддверии ноябрьских выборов.

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Примечательно, что на выплаты от миллиардера могут рассчитывать только те осужденные, которые уже были зарегистрированы для голосования. Размеры их штрафов не должны превышать более $1,5 тыс. При этом они обязательно должны быть афроамериканцами или латиноамериканцами.

Каждый американский штат самостоятельно определяет, какими избирательными правами обладают жители, находящиеся в местах лишения свободы или отбывшие такое наказание в прошлом.

Во Флориде эти правила достаточно строгие. Чтобы вернуть себе избирательное право, недостаточно просто отбыть установленное судом наказание.

Даже освобождение по условно-досрочному не возвращает избирательных прав, не могут голосовать также и те бывшие преступники, кто находится на испытательном сроке. Но даже когда наказание считается полностью отбытым, для возвращения избирательных прав бывшие преступники должны погасить установленный судом штраф.

При этом отдельные преступники, осужденные за особо тяжкие преступления, такие как убийство или изнасилование, лишаются избирательного права навсегда без права на апелляцию.

Во Флориде из примерно миллиона бывших преступников 3/4 или почти 800 тыс. человек связаны финансовыми обязательствами перед судом. Многие из них — афроамериканцы и латиноамериканцы, которые, как правило, голосуют за Демократическую партию.

Примечательно, что эта законодательная норма — совсем молодая. Она была принята в качестве поправок к конституции штата в ходе местного референдума в 2018 году. При этом результаты референдума были большой победой для демократов. Раньше избирательные права преступников в штате не приостанавливались совсем.

Тем не менее республиканцам де-факто удалось сохранить статус-кво, утвердив, что штрафы — тоже часть наказания, и без их погашения восстановление избирательных прав невозможно.

Поскольку подавляющее большинство бывших заключенных в штате малоимущие, после принятия поправок мало кто смог вернуть себе право голоса.

Демократы активно пытались бороться с такой трактовкой закона. В мае этого года федеральный судья постановил, что эта норма является неправомерной. Суд назвал установленное во Флориде правило «платой за голос», которая неконституционна для лиц, «которые по остальным критериям имеют право голосовать, но действительно не имеют возможности выплатить требуемую сумму».

Однако это решение не было окончательным. В сентябре федеральный апелляционный суд отменил майское постановление.

Решение Блумберга об оплате штрафов бывших заключенных не решит существующую в штате проблему. Однако тех голосов, которые его средства обеспечат Демпартии на ноябрьских выборах, может быть достаточно, чтобы кандидат-демократ Джо Байден смог одержать победу в президентской гонке.

Дело в том, что Флорида — один из ключевых штатов. Здесь избирается сразу 29 выборщиков. Больше — только в Техасе и Калифорнии.

Во многом победу Дональда Трампа на выборах в 2016 году определила именно победа во Флориде и двух других колеблющихся штатах. Солнечный штат обеспечивал победу Барака Обамы в 2012 и 2008 годах. А в 2000 году поражение в этом штате, напротив, лишило демократов Овального кабинета.

Для республиканцев Флорида имеет еще более важное значение. С 1924 года ни один член Республиканской партии не смог попасть в Белый дом, проиграв здесь. Так и в этот раз — поражение Трампа во Флориде будет означать полный провал всей кампании.

Тем не менее в администрации действующего президента настроены оптимистично. О возможности успеха говорят результаты промежуточных выборов в 2018 году: тогда во Флориде были избраны сенатор и губернатор из Республиканской партии, также республиканцам удалось взять под контроль местную законодательную палату.

Однако неумелое управление новоизбранного руководство штата, проявившееся во время пандемии, может сильно ударить по позициям республиканцев. Флорида стала одним из самых пострадавших от коронавируса регионов США, и демократы не упустили возможность обвинить в этом Трампа и местного губернатора.

В конечном итоге именно от Флориды будет зависеть, кто именно окажется в Белом доме. Влияние на кампанию окажут все группы населения штата, в том числе бывшие заключенные.