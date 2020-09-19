«Наказывают Путина»: Познер рассказал о первопричине санкций

Санкции западных стран стали наказанием для России за речь президента страны Владимира Путина в 2007 году на Мюнхенской конференции, считает телеведущий Владимир Познер.

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«С того самого времени, как российское руководство в лице В.В. Путина заявило о том, что оно не принимает политику однополярного мира, что у России есть свои национальные и геополитические интересы, что Россия не будет, условно говоря, плясать под американскую дудку <…> с тех самых пор Запад «наказывает» Путина и, соответственно, вводит санкции против России», — написал он на своем сайте.

При этом журналист заявил, что не является ни сторонником, ни противником Путина, а стремится к объективной оценке ситуации.

«Я готов где угодно и перед кем угодно доказать, что дела обстоят именно так, как я написал», — заверил Познер.

В 2007 году Владимир Путин впервые принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности. В своей речи он резко раскритиковал существовавший на тот момент порядок мироустройства. Это, прежде всего, касалось внешней политики США, расширения НАТО на восток и однополярности, которая, как считает Путин, неприемлема для мира в целом и России в частности.

Выступление президента РФ вызвало большой резонанс. Некоторые западные лидеры сочли слова российского президента самыми жесткими со времен окончания холодной войны и сравнили их с Фултонской речью Уинстона Черчилля в 1946 году. В ней тогдашний британский премьер заявил, что между Западной и Восточной Европой был опущен железный занавес.

Что касается санкционной политики Запада, то она продолжает наращивать обороты. В сентябре этого года Европарламент принял резолюцию о том, что ограничения против России должны быть ужесточены в связи с вероятным отравлением российского блогера Алексея Навального.

В резолюции говорится, что «политические убийства и отравления в России являются системными инструментами режима, преднамеренно нацеленными на оппозицию». Решение Европарламента не имеет императивной силы. Юридически значимые постановления принимает исполнительный орган ЕС — Еврокомиссия. Эти механизмы могут заработать, если члены ЕС придут к консенсусу.

Российские власти неоднократно отвергали любые обвинения в использовании спецслужбами отравляющих веществ, в том числе «Новичка», которым, по версии Берлина, отравили Навального.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал немецкого коллегу Хайко Мааса отказаться от дальнейшей политизации ситуации вокруг дела Навального.

Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет был экстренно посажен в Омске. В местной больнице врачи диагностировали нарушение обмена веществ, что привело к резкому повышению сахара в крови.

Через два дня Навального доставили в германский госпиталь «Шарите», где он пошел на поправку.

Инцидент с блогером привел к тому, что некоторые европейские политики стали выступать за прекращение или приостановку строительства «Северного потока — 2» — российского проекта газопровода, который должен быть закончен в ближайшее время. Он идет по дну Балтийского моря из России в Германию и имеет две нитки мощностью 55 млрд кубометров в год.