Единый день голосования — разбор полетов: о чем пишут телеграм-каналы

Итак, начнем с того, чем завершилась ночь с воскресенья на понедельник — а именно с подведения итогов Единого дня голосования.

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Никита Кричевский делает вывод, что первый опыт голосования в новом трехдневном формате прошел успешно. «Как обычно, были и нарушения, и просто глупости, но не в таком количестве, как раньше, и тем более не в том объеме, что обещали некоторые «эксперты». <...>

На региональных выборах голосуют за тех, кто будет решать проблемы не издалека, из столицы, а непосредственно на местах. Соответственно, цена ошибки получается выше, а кандидаты – ближе, потому что они всем знакомые местные жители», — пишет он в своей «Антискрепе».

«Пока ЦИК считает проценты, но больших неожиданностей предварительные данные не принесли – ни в части цифр, полученных почти всеми думскими партиями, ни в снижении популярности «Справедливой России», фактически отстранившейся от политической деятельности. Зато успешно заявили о себе две новых партии, появившихся в этом году», — констатирует профессор.

«Доктор прописал» позволил себе еще немного размышлений о нынешней избирательной кампании — на примере выборов в законодательные собрания.

«В это году, напомним, избирают парламенты в 11 субъектах РФ. В прошлом году (будем сравнивать с ЕДГ-2019) выборы проходили в 13 регионах

В 2020 году не был зарегистрирован 21 процент партийных списков на выборах. И 18 процентов кандидатов по одномандатным округам. В прошлом году этот показатель составил 23 и 31 процент соответственно. Разница заметная, особенно что касается выборов по одномандатным округам.

Вообще, у тех, кто правильно оформлял документы и собирал подписи, проблемы если и возникали, то успешно разрешались. Здесь все просто - чем ответственней подход кандидатов, тем меньше проблем на этапе регистрацию. Хороший опыт для участников избирательного процесса в следующем году, когда пройдут выборы в Госдуму», — замечает канал.

Еще одно наблюдение — на этот раз от ИА «Стекломой».

«Только 5% кандидатов получили отказ в регистрации на текущих региональных выборах, а самая частая причина отказов – непредоставление документов. Решили немного углубиться в эту статистику. Чтобы не грузить цифрами по всем возможным типам выборов, возьмем для примера губернаторские.

Глава ЦИК Элла Памфилова в конце августа приводила такие данные по причинам отказов кандидатам: «непредоставление документов (74% случаев), частичное предоставление документов (20% случаев), непреодоление «муниципального фильтра» (в 4% случаев), иные основания (в 2% случаев)». В 3 случаях из 4 люди не просто забыли что-то доложить или что-то неверно оформили, а вообще не принесли никаких документов. Ни дипломов, ни подписей муниципальных депутатов, ничего.

В каждом конкретном случае надо разбираться отдельно, передумал ли кандидат выдвигаться в процессе, поняв, что это задача ему не по зубам, или изначально планировали просто похайпить, но в целом всё понятно. Если из этих 5% вычеркнуть людей, которые не то что неправильно документы оформили, а просто ничего не принесли в избирком, то реальный процент отказов окажется на уровне 1-2%», — поясняет канал.

В свою очередь, «Адекват» продолжает отслеживать продолжающееся тестирование электронного голосования.

«Два одномандатных округа, где довыборы в Думу. Два района в Москве, где избирают мундепов. Явка (понимаемая как конвертация зарегистрировавшихся для участия в электронном голосовании в проголосовавших) уже сейчас 80-90% везде. Не слезая, естественно, с дивана.

Успеют ли к думским выборам развернуть и отладить необходимую инфраструктуру по всей стране до последнего медвежьего угла, большой вопрос. Но стремиться к этому точно надо. Потому что массовый запрос на эту форму голосования очевиден уже сейчас - а никаких признаков, которые дали бы повод для недоверия ее прозрачности и честности, нету, и хочется надеяться, что уже и не будет», — рассчитывает канал.

Ну, и «Мейстер» анализируя все происходящее в течение последних трех дней приходит к выводу, что очередная попытка рассказать о том, что трехдневное голосование используется для применения «административного ресурса», как обычно, не выдерживает критики.

«Стоит, видимо, опять напомнить уже обсуждаемый нами июльский опрос ВЦИОМ, где большинство россиян очень четко высказалось об удобстве такой процедуры на выборах по Конституции. Коронавирусные ограничения сыграли свою роль, учитывая разную динамику в регионах, однако, немаловажным фактором стала именно положительная оценка формата самими гражданами», — отмечает канал.

В заключение же опять США и их сериал про российское вмешательство.

Microsoft заявила, что хакеры из России, Китая и Ирана атаковали предвыборные штабы Трампа и Байдена. Мало того, по данным корпорации, это та же группа, о которой говорится в докладе Мюллера (который сам Трамп назвал ложью).

Microsoft верить уже не получается ну никак, делает вывод РИАN. «После того, как компанию в открытую использовала президентская администрация, чтобы продавить сделку с TikTok, с трудом верится, что её же не использовали другие (или эти же) интересанты для раскручивания старой телеги о российских хаковкерах и вмешательстве в выборы», — пишет телеграм-канал.

На этом все!

До следующей недели...