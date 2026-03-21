Балицкий сообщил об атаке дронов на Запорожскую область

Балицкий: зафиксированы четыре целенаправленные атаки с применением БПЛА

За прошедшие сутки зафиксированы четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую область с применением дронов. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

«К сожалению, не обошлось без пострадавших — в селе Коханое Токмакского муниципального округа ранены двое мирных жителей. Им оказана необходимая амбулаторная помощь», — написал он.

Кроме того, в селе Ботиево Приазовского муниципального округа, городах Мелитополь и Пологи зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры. Пострадавших нет.

Оперативные службы работают штатно, добавил Балицкий.

11 марта в результате удара ВСУ по региону двое сотрудников администрации Васильевки получили травмы, несовместимые с жизнью.

10 марта во время массированной атаки беспилотников ВСУ не выжили два мирных жителя. По его словам, украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Пологовском муниципальном округе. В результате полученных травм водитель машины не выжил. Кроме того, вражеский беспилотник ударил по мужчине, передвигающемся на мотоцикле.



Ранее украинский дрон ударил по машине с супружеской парой и детьми в Запорожской области.