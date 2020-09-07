«Методы террора»: белорусская оппозиция разыскивает похищенных лидеров

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала исчезновение члена президиума координационного совета (КС) оппозиции Марии Колесниковой попыткой властей страны сорвать работу организации, сообщает Telegram-канал «Пул Первой».

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«Режим занимается террором, по-другому это не назовешь. Похищение Марии Колесниковой, [пресс-секретаря КС] Антона Родненкова и [исполнительного секретаря КС] Ивана Кравцова — это попытка сорвать работу координационного совета», — указано в сообщении.

Оппозиционерка подчеркнула, что такие запугивания со стороны властей будут иметь обратный эффект — на улицу начнут выходить все больше людей.

Она заверила, что оппозиция продолжит борьбу за честные выборы и освобождение заключенных.

В Telegram-канале КС также призвали немедленно освободить Колесникову, Родненкова, Кравцова и члена президиума совета Лилию Власову, а также предоставить гарантии безопасного возвращения покинувших страну оппозиционеров Ольги Ковальковой, Павла Латушко и Светланы Тихановской.

Как подчеркнули в КС, вместо попытки диалога с обществом власть начала открыто использовать «методы террора». «Все действия, совершенные лицами, выступающими в официальном статусе, сопряженные с применением насилия и направленные на подавление политической и общественной активности граждан являются преступлениями против человечества и могут быть расследованы без ограничения сроков давности», — обратили внимание в заявлении.

Местонахождение Колесниковой, Родненкова и Кравцова неизвестно, уточнили в КС. В сообщении в Telegram отметили, что органы, призванные защищать порядок и законность, до сих пор не предоставили информацию о местонахождении оппозиционеров и «отрицают свою причастность».

Ряд белорусских СМИ ранее сообщил о похищении Колесниковой утром 7 сентября возле здания Национального художественного музея в Минске. Журналисты писали, что неизвестные усадили ее в микроавтобус с надписью «Связь». Тот факт, что Колесникова перестала выходить на связь, подтвердил ТАСС член президиума Координационного совета оппозиции Максим Знак.

Помимо Колесниковой, адвокаты ищут не выходящих на связь представителей КС Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

В ГУВД Минска ТАСС сообщили, что проверяют информацию о якобы имевшем место похищении Колесниковой. Как отметили в МВД Белоруссии, ведомство не располагает сведениями о задержании оппозиционного политика государственными органами.

Национальный координационный совет был сформирован 18 августа. В основной состав входят 70 оппозиционных деятелей. Его официальная цель — содействие мирной передаче власти в республике.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал создание КС оппозиции попыткой захвата власти в стране и предупредил, что в отношении инициаторов этой идеи примут адекватные меры в соответствии с законами страны.

«Они (оппозиция. — «Газета.Ru») нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», — заявил президент на встрече с членами Совбеза страны.

По его словам, у власти достаточно соответствующих конституции и закону мер, чтобы остудить некоторые горячие головы.

В итоге по факту создания КС правоохранительные органы Белоруссии возбудили уголовное дело о попытке захвата власти.

Колесникова и другие лидеры протеста не раз подчеркивали, что предъявляемые им обвинения неправомерны, поскольку это объединение — гражданская платформа для диалога власти и общества и она не имеет политической цели или программы.

Членов президиума совета не единожды задерживали и вызывали на допросы. Некоторые из лидеров белорусской оппозиции после этого покинули страну, как и сама экс-претендент Тихановская, которая находится в Литве. Она уехала в соседнюю республику на следующий день после выборов — в ночь с 10 на 11 августа.

Месяцем позже, 5 сентября, стало известно об отъезде из страны доверенного лица Тихановской Ольги Ковальковой. По ее словам, ее вывезли из изолятора временного содержания на Окрестина, а затем отвезли на пограничный пункт, приводил ее слова портал TUT.BY. В настоящее время она находится в Польше, но планирует вернуться на родину.