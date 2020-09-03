«Давно пора»: демократы призвали Белый дом к санкциям против России

В США сенаторы-демократы призвали власти страны ввести санкции против тех, кто, по их мнению, пытается вмешаться в предстоящие выборы президента страны. В требовании, в частности, упоминается Россия.

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Письмо сенаторов адресовано главе американского Минфина Стивену Мнучину. Оно было опубликовано на сайте сенатора Рона Уайдена (от штата Орегон).

«Мы пишем, чтобы призвать вас немедленно ввести санкции против лиц, организаций и правительственных действующих лиц, которые стремятся вмешаться в выборы 2020 года в США», — отмечается в документе. Под ним свои подписи поставили 11 законодателей.

Члены Демократической партии ссылаются на выводы директора Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC) Уильяма Эванины. По его словам, Россия якобы пытается «очернить» кандидата от демократов Джозефа Байдена перед выборами главы США, которые пройдут 3 ноября.

Эванина также утверждал в начале августа, что попытки повлиять на исход выборов предпринимают Китай и Иран. Они, считает руководитель NCSC, не хотят переизбрания действующего президента США Дональда Трампа на второй срок.

Но эти выводы сенаторы не упоминают в своем письме.

«Администрации давно пора отправить прямое послание президенту [Владимиру] Путину: США немедленно и решительно отреагируют на продолжающееся вмешательство в выборы», — уверены члены Демократической партии.

В Госдуме России уже отреагировали на требование американских законодателей. Так, российские парламентарии считают, что это предложение является абсурдом, «немыслимым даже для кодекса Хаммурапи». Такое мнение в комментарии РИА «Новости» выразила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

«Страна, которая провозглашала себя образцом правовой культуры, скатывается в варварскую доисторическую эпоху. «Мы накажем их за то, что они, возможно, хотят напасть на нас, и сделаем это заранее», — вот, что, по сути дела, предлагают конгрессмены», — заявила Панина.

По ее словам, такая инициатива говорит о деградации политической жизни Соединенных Штатов.

На предстоящих президентских выборах в США основными соперниками станут действующий лидер страны Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден. В конце августа последний заявил, что Россия и Китай намерены вмешаться в предстоящие выборы.

Кандидат от демократов уточнил, что его оппонент ожидает, что российские власти готовы «в очередной раз поддержать» его кандидатуру. В качестве аргумента в защиту своего мнения о том, что Трамп скрывает поддержку Москвы, Байден напомнил про отмену брифингов разведки для конгресса о безопасности выборов. Хотя ранее директор нацразведки Джон Рэтклифф отмечал, что брифинги решили не проводить из-за утечек данных.

Тему «российского вмешательства» американские власти муссируют еще с 2016 года, когда на выборах президента страны победил Дональд Трамп. В частности, спецслужбы США обвиняют Москву в том, что она якобы вмешивалась в выборы с целью победы именно этого кандидата.

В течение двух лет расследование проводил спецпрокурор Роберт Мюллер. Его доклад по итогам работы целой команды специалистов был опубликован в апреле прошлого года Минюстом США.

В документе Мюллер признал, что у него нет доказательств того, что Трамп был в сговоре с российскими властями. При этом сам президент США неоднократно заявлял, что все обвинения в каких-либо неправомерных контактах с Россией в период предвыборной гонки ложные и не имеют оснований.

В России также отвергали любые обвинения во вмешательстве в выборный процесс в другой стране. В феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что чем ближе новые выборы главы Соединенных Штатов, тем больше будет появляться сообщений о якобы имеющих место попытках России вмешаться в избирательный процесс. По словам представителя Кремля, такие утверждения «не имеют ничего общего с правдой».