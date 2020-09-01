Теперь «Вместе»: белорусская оппозиция создала партию

Одна из руководителей Координационного совета оппозиции Белоруссии (КС) Мария Колесникова и члены штаба экс-кандидата в президенты РБ Виктора Бабарико объявили о создании оппозиционной политической партии «Вместе». Об этом говорится в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале Бабарико.

«Пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников», — подчеркнул бывший кандидат на пост президента республики.

В штабе белорусского КС отметили в свою очередь, что формат работы совета не изменится — он не является политической партией. Создание «Вместе» — это инициатива Бабарико.

Реклама

«Создание партии было согласовано с теми членами президиума КС, с которыми было возможно по объективным обстоятельствам», — подчеркнули в пресс-службе Координационного совета.

Бабарико добавил, что за последние 3 месяца белорусская оппозиция смогла добиться большего, чем за все 26 лет правления президента Александра Лукашенко.

Двумя днями ранее, 30 августа, член президиума КС в Белоруссии Мария Колесникова заявила, что совет отказывается от денег, выделенных на помощь белорусской оппозиции Евросоюзом. По ее словам, такое решение было принято, поскольку Координационный совет не просил о предоставлении каких-либо финансов.

«Мы не собираемся иметь к этим деньгам никакого отношения, мы не собираемся их распределять», — отметила Колесникова. Она добавила, что о выделенных Брюсселем €53 млн члены президиума КС узнали из газет.

Кроме того, 27 августа Координационный совет заявил, что не примет никакой материальной помощи из-за рубежа. «Мы <...> придерживаемся позиции невмешательства во внутренние дела Беларуси, мы просим любых иностранных партнеров воздержаться от заявлений о представлении интересов белорусского общества», — говорится в заявлении совета.

31 августа член президиума КС Павел Латушко заявил, что в Белоруссии может появиться общественное движение, которое будет вести переговоры с властью. Это движение должно быть зарегистрировано в соответствии с законодательством, добавил он, а войдут в его состав представители различных частей белорусского общества. Такой шаг, добавил политик, позволит продемонстрировать властям «субъект переговоров».

Бывший кандидат на президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская, по официальным данным проигравшая на выборах, но результатов не признавшая, объявила о создании в республике Координационного совета оппозиции 14 августа — через неделю после голосования. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций. Штабы оппозиционных кандидатов объявили о непризнании результатов выборов — согласно данным ЦИК РБ, победил с 80% голосов бессменный с 1994 года глава страны Александр Лукашенко.

Разгоняя протестующих, белорусская милиция и внутренние войска применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. По сообщениям белорусских и российских журналистов с места событий,

подавление протестов приобретало крайне жестокие формы, сотни человек были избиты, многие подвергались истязаниям в СИЗО.

В дальнейшем в Белоруссии объявили о начале «всеобщей забастовки» на крупнейших промышленных предприятиях. Рабочие требовали проведения новых выборов и прекращения жестокостей со стороны силовиков. Замглавы министерства труда и социальной защиты Белоруссии Игорь Старовойтов заявил, что политически мотивированные забастовки «незаконны» и с помощью стачек решать нужно вопросы, входящие в компетенцию руководства предприятия.

В конце августа президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов для «оказания помощи» Белоруссии, но не будет его задействовать, «пока экстремистские элементы <...> не перейдут границ, не начнут разбой».