«Это мирная революция»: Тихановская выступила в Европарламенте

Бывший кандидат на пост главы Белоруссии Светлана Тихановская выступила в Европарламенте. Она заявила, что прошедшие 9 августа выборы были несвободными и несправедливыми.

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Ранее ЦИК Белоруссии опубликовал итоги голосования, согласно которым победил Александр Лукашенко. Его поддержали 80,1% избирателей. После того как вечером 9 августа стали известны предварительные результаты, практически не отличавшиеся от итогов, в Белоруссии начались стихийные акции протеста.

Тихановская объяснила европейским политикам, что протестующие хотят проведения новых «честных и свободных выборов». «Это требование протестующих на улицах, это лозунг бастующих на многочисленных заводах по всей стране. Это желание всего народа», — подчеркнула она. Достичь свою цель они намерены мирным путем и через диалог с властями страны.

Таким образом она выразила готовность к переговорам. «Мы больше не оппозиция, мы сейчас большинство.

Происходит мирная революция. Революция в Белоруссии не геополитическая революция.

Это ни пророссийская революция, ни антироссийская... Это революция ни против ЕС, ни проевропейская. Это демократическая революция», — отметила Тихановская. Она добавила, что призывает иностранные государства уважать суверенитет и территориальную целостность Белоруссии. Кроме того, политик поблагодарила Европарламент за его поддержку.

Ранее Европейский союз заявил о намерении ввести санкции против отдельных представителей Белоруссии. Как отметил источник РИА «Новости», знакомый с процессом, ограничения будут обсуждаться 27 августа. Собеседник агентства отметил, что «черный список» может состоять из 15-20 человек. Они, по мнению ЕС, ответственны за насилие над митингующими, которое было проявлено в первые дни акций протестов.

«Санкции должны вводиться поэтапно, мы должны иметь возможность реагировать на ситуацию», — отметил источник РИА «Новости». По его словам, ограничения должны отражать реальную ситуацию в республике.

До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель говорил, что ЕС не признает выборы, которые прошли в Белоруссии.

«Мы не признаем его [Лукашенко] законным президентом. Как и не признаем [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро. С этой точки зрения Мадуро и Лукашенко находятся в абсолютно одинаковых ситуациях.

Мы не признаем, что они были выбраны законно», — отмечал он в интервью газете El País.

В то же время Боррель подчеркнул необходимость сохранения диалога. «Мы должны продолжать вести с ними дела, несмотря на то что не признаем их демократическую легитимность», — сказал европейский политик.

Россия, в свою очередь, признала легитимность проведенных в Белоруссии выборов. Российский президент Владимир Путин на следующий день после голосования поздравил Лукашенко с победой.

Сам глава Белоруссии опровергает обвинения в фальсификации итогов голосования. Он считает, что невозможно подтасовать такое количество голосов. «Я стою здесь, как перед богом. Выборы состоялись», — сказал он своим соратникам в середине августа.

Он также заверил их, что является президентом республики на протяжении 26 лет «не потому, что крепко уцепился за власть».

«Четверть века — я отдал всю свою молодость и самые лучшие годы служению вам и нашей Родине. <...> Они [оппозиция] кричат мне «Уходи!». Не вопрос! Не вопрос! Президенты приходят и уходят. <...> И что? И кого завтра здесь будем ждать? Кого завтра кормить будем?» — задался вопросом Лукашенко.

Политик также заявлял, что митинги устраивают «иностранные кукловоды». По его мнению, они хотят провести в стране «цветную революцию», чтобы передвинуть западные границы под Минск, хотя сейчас они проходят под Брестом.