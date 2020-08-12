Выборы и протесты: Путин обсудил Белоруссию с Макроном

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном в среду, 12 августа, обсудил текущую ситуацию в Белоруссии, передает пресс-служба Кремля.

Реклама

Протесты вспыхнули по всей бывшей советской республике после закрытия избирательных участков 9 августа, основной причиной стало несогласие части белорусов с предварительными итогами выборов.

Как объявил ЦИК страны, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%.

Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская.

Протесты длятся уже четвертый день. Сотрудники МВД Белоруссии в ночь на 12 августа в Бресте открыли огонь на поражение по напавшим на них гражданам, вооруженным арматурой, сообщила пресс-служба ведомства.

По информации министерства, демонстрантов не остановили предупредительные выстрелы в воздух. Силовики были вынуждены пойти на крайние меры для защиты жизни и здоровья. В результате один из нападавших был ранен.

Кроме того, по сообщению Tut.by, бойцы белорусского ОМОНа обстреляли окна жилой многоэтажки на окраине Минска.

Такие действия силовики предприняли после того, как в ответ на избиение ногами и дубинками протестующего из окон начали звучать выкрики «позор» и «фашисты». Как утверждает очевидец, силовики целились в стоящих у окон людей и стреляли по ним.

На фоне протестов белорусы также жалуются на отключение интернета и блокировку соцсетей. За три ночи протестов правоохранители задержали около 6 тыс. человек. СИЗО в Минске переполнены, поэтому задержанных перевозят из столицы в Жодино, где находится следственная тюрьма.

Незадолго до этого агенство Sputnik Беларусь сообщало, что белорусский ОМОН начал штурмовать подъезды жилых домов на проспекте Рокоссовского в Минске. По информации журналистов, спецназ выламывал двери при помощи тарана.

Так силовики пытались задержать прячущихся в подъездах протестующих. До этого в Telegram-каналах появился список домофонных кодов в Минске, чтобы активисты могли укрыться от ОМОНа.

Применение силовиками насилия при разгоне протестных акций в Белоруссии оправдал парламент страны. Депутаты осудили «попытки немногочисленных ангажированных групп расколоть общество и дестабилизировать обстановку в стране».

Они сочли действия правоохранителей абсолютно адекватными. При этом в парламенте подчеркнули, что путь насилия неприемлем для белорусского народа.

Однако власти США не разделил мнение Минска ни по поводу протестов, ни по поводу самой электоральной процедуры.

Вашингтон трактует прошедшие в Белоруссии президентские выборы как несправедливые, это не было свободным волеизъявлением народа, цитирует ТАСС коммюнике главы Госдепартамента США Майка Помпео.

«США глубоко озабочены проведением президентских выборов в Белоруссии, которые не были свободными и справедливыми.

Серьезные ограничения по допуску кандидатов, запрет допуска местных независимых наблюдателей на участки, методы запугивания оппозиционных кандидатов, задержания мирных протестующих и журналистов омрачили процесс», — указал дипломат.

Руководитель американского внешнеполитического ведомства напомнил, что на выборах не было наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

«Мы призываем власти Белоруссии уважать права всех белорусских граждан на мирные собрания, воздержаться от применения силы и освободить всех неправомерно задержанных. Мы решительно осуждаем продолжающееся насилие против протестующих и задержание сторонников оппозиции, равно как и блокирование интернета для препятствования распространения белорусскими гражданами информации о выборах и демонстрациях», — заявил он.

По словам госсекретаря, США стоят на стороне суверенитета и независимости Белоруссии, приветствуют стремление белорусского народа «к демократическому и процветающему будущему» и призывают к «демократическим процессам и уважению прав человека».

Евросоюз вслед за США официально заявил, что прошедшие в Белоруссии выборы президента не были ни свободными, ни справедливыми. При этом сами белорусские избиратели в ходе электорального процесса продемонстрировали стремление к демократическим переменам, отметили в ЕС.

«Государственные власти применили непропорциональное и неприемлемое насилие. Подавление свободы собраний, СМИ и выражения мнений усилилось», — говорится в коммюнике.

В этой связи Брюссель призвал Минск немедленно и без всяких условий освободить всех задержанных на акциях протеста.

«Достоверные отчеты местных наблюдателей показывают, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства-участника ОБСЕ. Народ Белоруссии заслуживает лучшего», — считает ЕС.

Исходя из всего происходящего Европа будет корректировать свои отношения с официальным Минском, а также может «принять меры против лиц, ответственных за насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов».

Белорусские власти в ответ обвинили Брюссель в необъективности, при этом признав, что мнение европейских властей важно для Минска.

«Более 250 пострадавших, баррикады на улицах, попытки захвата административных зданий… Нападение на сотрудников посольства Беларуси в Лондоне. Это все еще мирный протест? <…> И как после этого нам верить в искренность ваших советов?» — возмутились в МИД республики.