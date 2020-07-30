«Знают, что мы отмолчимся»: что ждет задержанных в Минске россиян

В МИДе России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан «не выдерживает никакой критики», передает РИА «Новости». В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У них были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

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Более того, россиян сопровождала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс и задержалась в Минске, ожидая новых билетов. Власти Белоруссии имеют все документы, необходимые для установления истины, подчеркнули в министерстве.

Как ранее уточнял посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, задержанные не имеют никакого отношения к политическим процессам в республике. Дипломат также добавил, что россияне не планировали находиться в Минске долгое время, а собирались выехать оттуда в Стамбул 25 июля. На обратном пути они планировали вернуться в Россию из другой страны.

«Основанием для их приезда в страну явился заключенный контракт с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована здесь, в Беларуси, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор, — отметил дипломат. — По информации, которую еще предстоит уточнить, россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое — в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту — призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом — отнюдь не в Беларуси».

Отвечая на вопросы журналистов, Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что

«ношение камуфляжной формы, как и нежелание поддержать хлебосольные славянские традиции, «неготовность» поднять «добрую чарку» за друзей — в период пребывания в любом санатории Беларуси — не видятся основанием для столь пристального внимания СМИ, как и основой для действий правоохранительных органов без убедительных и веских на то оснований».

29 июля белорусское информагентство БелТА опубликовало новость о задержании 33 «боевиков иностранной частной военной компании». Вскоре издание пояснило, что речь идет о ЧВК «Вагнер» (деятельность частных военных компаний запрещена российским законодательством).

БелТА сообщила, что правоохранительные органы получили информацию о прибытии «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Каждый задержанный при себе имел небольшую сумку, помимо этого на всех было еще три чемодана.

«По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория», — пишет БелТА.

В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал срочное заседание Совета Безопасности республики.

«Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит», — заявил Лукашенко в ходе заседания.

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков сообщил позже, что 14 задержанных ранее посещали Донбасс, и пригласил послов России и Украины «для обсуждения этих вопросов».

В среду Равков сообщил журналистам, что в отношении задержанных россиян возбуждено дело о подготовке терактов. В тот же день он провел встречу с кандидатами в президенты, на которой предупредил о введении дополнительных мер безопасности в период проведения избирательной кампании из-за «российских боевиков».

Кроме того, МИД Белоруссии обратил внимание, что у ряда задержанных — украинское гражданство, они принимали участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент, заявил, что Кремль рассчитывает получить более подробные разъяснения о сложившейся ситуации. Он также указал, что Россия не признает украинского гражданства нескольких задержанных.

«Отсутствует какая-либо информация о каких-либо противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной для задержания. Нам об этом ничего не известно. Вместе с тем, мы видим и слышим официальные заявления представителей Минска о том, что, дескать, имеют причастность к планам по дестабилизации обстановки на территории Беларуси в преддверии президентских выборов. Другой какой-либо информацией мы не располагаем», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также добавил, что «такого понятия, как ЧВК, в российском законодательстве нет».

Инцидент произошел за 11 дней до президентских выборов, лейтмотивом которых стали заявления Лукашенко об угрозах иностранного вмешательства и посягательстве на суверенитет республики. По накалу эти выборы в республике стали, несомненно, одними из самых острых в истории. Сразу три оппозиционных кандидата были не допущены до регистрации: Виктор Бабарико, Сергей Тихановский и Валерий Цепкало. Последний покинул пределы республики в связи с поступающими угрозами. Бабарико и Тихановский находятся в СИЗО.

В конце июля глава государства говорил, что опасается привлечения к уличным протестам в республике «специально обученных иностранцев», которые якобы зарабатывают на «провокациях в других государствах».

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, Лукашенко последовательно работает над развитием темы иностранного вмешательства в выборы, чтобы получить политические очки как внутри страны, так и за ее пределами. Россия, оказавшись в этой ситуации, не станет активно реагировать на задержание ее граждан в Белоруссии.

«Никак [не будет реагировать]. Российская сторона держится старой позиции нейтралитета в отношениях Лукашенко с его народом и старается максимально держаться подальше от этих выборов, потому что любое наше решение в белорусском направлении сразу будет расценено как угроза независимости, суверенитету республики Беларусь и в качестве повода для обвинений в том, что она агрессор, захватчик, кто угодно», — отмечает эксперт.

По мнению Суздальцева, Москва не будет заниматься возвращением задержанных граждан, а после выборов в Белоруссии они будут отпущены. Ситуация, однако, осложнится, если Минск экстрадирует россиян на Украину — как сообщает «Интерфакс-Украина», Служба безопасности страны намерена этого потребовать. Если Белоруссия удовлетворит просьбу Киева, то единственный шанс вернуть задержанных — путем обмена, но на этот процесс могут уйти годы.

«Они знают, что мы не будем отвечать. Они знают, что мы отмолчимся, отвечать не будем, поэтому Лукашенко себе такие вещи позволяет. Мы не хотим, чтобы нас обвинили в том, что мы вмешиваемся в выборы, а для Лукашенко это очень важно, потому что, с одной стороны, он будет доказывать населению, что он гарантирует безопасность, вот он один сдержит всю эту громаду российской агрессии — на это он делает ставку. Это же подается и Западу: не было на Украине такого Лукашенко — не сдержали российскую агрессию, а он сдержит. С нами он ждет торга, он уже возмущается, почему ему никто не звонил, это традиционный торг с заложниками. Ему нужна от России жесткая поддержка на выборах, он хочет услышать, что мы все дадим — 10 млрд, 20 млрд, 40 млрд, Калининград — все что угодно», — считает эксперт.