Противоречит Уставу ООН: CNN приписал Курилы Японии

Американский телеканал CNN опубликовал карту, на которой южные острова Курильского архипелага — Итуруп, Кунашир и Шикотан — указаны как часть территории Японии, а не России.

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Такая карта с маршрутами следования российских и китайских самолетов, была опубликована в материале о деятельности Военно-воздушных сил Японии.

Месяц назад генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга сообщил о том, что Токио сделал представление Москве в связи с проведением Россией геолого-разведочных работ у берегов Курильских островов.

«Мы сделали представление в связи с тем, что это не совпадает с позицией нашей страны по четырем северным островам и не может быть принято. Решение вопроса северных территорий является очень важным, правительство по-прежнему намерено продолжать переговоры с Россией», — подчеркнул японский чиновник.

По словам Суги, переговоры с Москвой Токио хочет вести «на основе базовой позиции о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора».

Стоит отметить, что Россия загодя предупредила Японию о работах в Охотском море, которые должны продлиться три месяца. Изыскания проводятся в треугольнике между Сахалином, Камчаткой и Курильскими островами.

В ответ председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что это заявление нужно рассматривать как элемент внутренней политики Японии.

«Это попытка заработать дополнительные очки на радикализации позиции по островам», — подчеркнул сенатор.

В середине июня нынешнего года президент РФ Владимир Путин в ходе поздравления россиян с Днем России указал на важность закрепления в Конституции норм, направленных на защиту исторической правды и нерушимость границ страны.

«Для каждого человека Родина — это в первую очередь семья, отчий дом и родная земля, от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных, арктических морей до Севастополя и Крыма», — пояснил глава государства.

В этой связи жители Японии в соцсетях написали, что для России это не только территориальный, но и стратегический вопрос. Один из пользователей выразил мнение, что «договариваться надо было с Ельциным», который «поставил точку в холодной войне».

По словам других комментаторов, японцы давным-давно не живут на Курильских островах. Конечно, можно было бы «выкупить» архипелаг у России, полагают иные японские читатели, но «слова Путина дали понять – от этой идеи лучше отказаться».

Вопрос суверенитета над южнокурильскими островами вернулся в международную дискуссионную повестку в начале нынешнего лета.

Этому послужило заявление японского политолога Юкио Касиямы, который призвал власти страны пересмотреть свой подход к вопросу «Северных территорий».

Эти слова вызвали критику со стороны российских официальных лиц.

«Подобные заявления не способствуют решению имеющихся вопросов», — заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что заявление Токио о том, что российские Курильские острова якобы «находятся под суверенитетом Японии», противоречит Уставу ООН.

По ее словам, упоминание Южных Курил японским внешнеполитическим ведомством в ежегодном докладе «Синяя книга дипломатии» идет вразрез с общепризнанными итогами Второй мировой войны.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов указал, что японские политики в данной ситуации оказались жертвами самообмана, а возможность увязать мирный договор с вопросом о северных территориях назвал иллюзиями.

Сенатор пояснил, что, как только эти иллюзии развеялись, Япония снова вернулась к своему традиционному толкованию данной темы. При этом он подчеркнул, что Россия никаких поводов к такому толкованию не давала.

В январе прошлого года премьер-министр Японии Синдзо Абэ на могиле своего отца поклялся вернуть Курильские острова, или «Северные территории», как их называют сами японцы, под суверенитет Токио.

Решение этого вопроса стало чуть ли не главной внешнеполитической задачей для японского премьера, который возглавляет страну с 2012 года. За это время он провел 27 встреч с Путиным, надеясь решить стоящую перед ним проблему. Однако существенных подвижек в этом вопросе так и не произошло.