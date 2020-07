Дискредитация реформ: США ввели санкции против структур Пригожина

Власти США ввели санкции против граждан РФ и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным. Как сообщает РИА «Новости», под ограничения попадают фирмы в Судане, Гонконге и Таиланде, якобы помогавшие Пригожину уклоняться от предыдущих санкций.

Минфин США обвинил структуры бизнесмена в попытке «подавить и дискредитировать» сторонников демократических реформ в Судане, выступавших против экс-президента страны Омара Аль-Башира.

Под санкциями оказались российские граждане Игорь Лавренков и Михаил Потепкин, а также некий Андрей Мандель — его гражданство не указано. Кроме того, ограничительные меры применены США в отношении компаний «М Инвест», Meroe Gold Co. Ltd, Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp & Exp. Cо., Limited, Shine Dragon Group Limited и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited. Ряд этих организаций, по данным американских властей, помогали совершать «в интересах Пригожина» переводы на сумму более $7,5 млн.

Кроме того, 15 июля США ввели санкции и против газопровода «Северный поток — 2».

«Это означает: прекращайте работу немедленно, либо рискуете получить неприятные последствия», — заявил госсекретарь Майк Помпео. Его заместитель Кристофер Робинсон сообщил, что Вашингтон видит прогресс во взаимоотношениях с Российской Федерацией и надеется улучшить их основу. Однако отношения стран будут и дальше развиваться, если российская сторона прекратит «агрессию» и «вмешательство» в американские и украинские дела, добавил он.

Неделей ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что приказал провести кибератаку против связанных с Пригожиным Федерального агентства новостей (РИА ФАН) и нацеленного на вещание в Штатах проекта USA Really. Нападение на серверы состоялось осенью 2018 года, осуществляло его подразделение Пентагона US Cyber Command.

ФАН утверждает, что атака американских военных на их серверы была провальной, а США заявляют об успехе операции. Были уничтожены RAID-контроллер и два жестких диска агентства. Кроме того, американцам удалось отформатировать винчестеры на серверах, арендованных в Эстонии и Швеции для нужд USA Really.

«Власти США и персонал US Cyber Command показали свою некомпетентность. Ущерб ФАН практически не был нанесен — выведенные из строя части сервера были оперативно заменены, для USA Really созданы новые зеркала, и работа продолжилась в штатном режиме. Сотрудники ФАН и USA Really благодаря слаженной работе IT-департамента ни на минуту не прекращали свою работу», — заявил впоследствии гендиректор ФАН Евгений Зубарев.

По его словам, киберкомандование США растратило огромное количество денег американских налогоплательщиков и «представляет собой детский сад».

В феврале 2019 года президент США Дональд Трамп лично одобрил кибератаку против Агентства интернет-исследований (IRA), которое на Западе называется «русской фабрикой троллей» и связывается с Евгением Пригожиным. Сообщалось, что это случилось во время промежуточных выборов в американский конгресс.

Военная разведка «отключила интернет» IRA, так как опасалась вмешательства Кремля в избирательный процесс. Власти США до сих пор полагают, что Москва повлияла на результаты президентских выборов 2016 года, якобы распространяя дезинформацию в социальных сетях.

«Они фактически отправили IRA в офлайн. Прикрыли их», — сообщил один из источников The Washington Post. Речь идет о взломе серверов, из-за чего «фабрика троллей» не могла некоторое время продолжать свою работу. По данным зарубежных СМИ,

решение Трампа по «отключению» IRA от интернета является самым агрессивным решением его администрации в рамках борьбы с российским вмешательством.

Санкции против самого Пригожина США вводили еще в 2018 году — как раз за поддержку «фабрики троллей». Его самого признали угрозой национальной безопасности. Всего в санкционные списки он попадал четырежды, в том числе и из-за финансирования ЧВК «Вагнера», бойцы которой воевали в Африке и на Ближнем Востоке (деятельность ЧВК запрещена российским законодательством). При этом в марте прокуроры США попросили прекратить дело о «вмешательстве» в выборы против компании «Конкорд менеджмент».

«Продолжение этого преследования уже не отвечает интересам правосудия или национальной безопасности страны», — говорится в ходатайстве. Однако от преследования 13 россиян, проходящих по этому делу, судебные власти Америки отказываться не намерены.