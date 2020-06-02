Всеобщая мобилизация: Трамп призвал ввести войска в города

Власти США готовы задействовать войска для восстановления порядка в тех штатах, где произошли погромы. Об этом в ходе своего обращения к нации заявил президент Дональд Трамп, передает агентство Reuters.

«Сегодня я решительно рекомендовал каждому губернатору развернуть Национальную гвардию в достаточном числе, чтобы мы доминировали на улицах», — заявил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что военные должны иметь подавляющий перевес на улицах, пока погромы не прекратятся. «Если город или штат отказываются предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, я разверну Вооруженные силы и решу проблему быстро», — добавил президент США.

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Пару дней назад Трамп заявил, что военные могут быть направлены федеральными властями в штат Миннесота — изначальный очаг беспорядков. Однако о повсеместной, общенациональной мобилизации Вооруженных сил американский лидер заявил впервые с начала ситуации.

Агентство Associated Press сообщило ранее, что Пентагон приказал подготовить подразделения военной полиции для развертывания в Миннеаполисе. Четырехчасовую готовность Минобороны США объявило солдатам с базы Национальной гвардии в Форт-Брэгг в штате Северная Каролина и в Форт-Драма в штате Нью-Йорк. Суточную готовность объявили гарнизонам колорадского Форт-Карсона и канзасского Форт-Райли. Пресс-служба Пентагона впоследствии подтвердила эти данные.

31 мая Дональд Трамп похвалил работу Национальной гвардии, силы которой были применены при разгоне беспорядков в Миннеаполисе. Он также отметил, что мэр города Джейкоб Фрей, который является представителем Демократической партии, принял решение о задействовании подразделений Нацгвардии слишком поздно.

По его мнению, Национальную гвардию должны были ввести в город еще два дня назад, чтобы предотвратить разрушения, а также разгром полицейского участка в Миннеаполисе. «Отличная работа, Национальная гвардия. Никаких игр!» — добавил Трамп.

Ранее Трамп говорил, что «мэр Миннеаполиса, радикал-демократ» пустил ситуацию с беспорядками на самотек. Он также заявлял, что необходимо ввести войска в город. По мнению американского лидера, мародерство приводит к стрельбе, что стало причиной произошедшего возле одного из ломбардов Миннеаполиса в среду, 27 мая, и убийства мужчины, которое было совершено на фоне беспорядков в городе.

Он также напомнил, что протесты в Луисвилле привели к применению огнестрельного оружия, в результате чего пострадали семь человек.

«Я не хочу, чтобы это повторилось, вот, о чем говорилось в прошлом заявлении», — заключил Трамп.

Причиной погромов в Миннеаполисе стала смерть после задержания полицейскими 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Силовики повалили афроамериканца на землю, надели на него наручники, и один из офицеров полиции надавил коленом ему на шею. Задержанный несколько раз повторил, что не может дышать, после чего потерял сознание. Он был госпитализирован и скончался в реанимации.

Правоохранители, в свою очередь, заявили, что Флойд оказал им физическое сопротивление. Его задержали после того, как он использовал поддельный чек в магазине.

После произошедшего сотни жителей города вышли на улицы с плакатами, на которых было написано «Я не могу дышать». При этом они выкрикивали лозунг: «Привлечь к ответственности полицию».

Населению удалось перекрыть движение на нескольких улицах. Вскоре после этого руководство полиции города уволило четырех офицеров, участвовавших в резонансном задержании. К расследованию гибели Флойда подключились федеральные власти США в лице ФБР.

Минюст США объявил расследование «делом особой важности». Протесты и беспорядки вспыхнули в связи с гибелью Флойда во многих других городах Америки. Полицейские по всей стране задержали почти 4000 человек в ходе погромов, в нескольких городах-миллионниках был введен режим ЧС, передает Associated Press.