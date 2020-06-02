Всеобщая мобилизация: Трамп призвал ввести войска в города

Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США

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Власти США готовы задействовать вооруженные силы для восстановления порядка в стране, заявил президент Дональд Трамп. Он рекомендовал всем губернаторам развернуть части Нацгвардии, «чтобы доминировать на улицах». Последнюю неделю Соединенные Штаты охвачены массовыми беспорядками, многотысячные протесты вызвала гибель афроамериканца от рук полиции.

Власти США готовы задействовать войска для восстановления порядка в тех штатах, где произошли погромы. Об этом в ходе своего обращения к нации заявил президент Дональд Трамп, передает агентство Reuters.

«Сегодня я решительно рекомендовал каждому губернатору развернуть Национальную гвардию в достаточном числе, чтобы мы доминировали на улицах», — заявил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что военные должны иметь подавляющий перевес на улицах, пока погромы не прекратятся. «Если город или штат отказываются предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, я разверну Вооруженные силы и решу проблему быстро», — добавил президент США.

Пару дней назад Трамп заявил, что военные могут быть направлены федеральными властями в штат Миннесота — изначальный очаг беспорядков. Однако о повсеместной, общенациональной мобилизации Вооруженных сил американский лидер заявил впервые с начала ситуации.

Агентство Associated Press сообщило ранее, что Пентагон приказал подготовить подразделения военной полиции для развертывания в Миннеаполисе. Четырехчасовую готовность Минобороны США объявило солдатам с базы Национальной гвардии в Форт-Брэгг в штате Северная Каролина и в Форт-Драма в штате Нью-Йорк. Суточную готовность объявили гарнизонам колорадского Форт-Карсона и канзасского Форт-Райли. Пресс-служба Пентагона впоследствии подтвердила эти данные.

31 мая Дональд Трамп похвалил работу Национальной гвардии, силы которой были применены при разгоне беспорядков в Миннеаполисе. Он также отметил, что мэр города Джейкоб Фрей, который является представителем Демократической партии, принял решение о задействовании подразделений Нацгвардии слишком поздно.

По его мнению, Национальную гвардию должны были ввести в город еще два дня назад, чтобы предотвратить разрушения, а также разгром полицейского участка в Миннеаполисе. «Отличная работа, Национальная гвардия. Никаких игр!» — добавил Трамп.

Ранее Трамп говорил, что «мэр Миннеаполиса, радикал-демократ» пустил ситуацию с беспорядками на самотек. Он также заявлял, что необходимо ввести войска в город. По мнению американского лидера, мародерство приводит к стрельбе, что стало причиной произошедшего возле одного из ломбардов Миннеаполиса в среду, 27 мая, и убийства мужчины, которое было совершено на фоне беспорядков в городе.

Он также напомнил, что протесты в Луисвилле привели к применению огнестрельного оружия, в результате чего пострадали семь человек.

«Я не хочу, чтобы это повторилось, вот, о чем говорилось в прошлом заявлении», — заключил Трамп.

Причиной погромов в Миннеаполисе стала смерть после задержания полицейскими 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Силовики повалили афроамериканца на землю, надели на него наручники, и один из офицеров полиции надавил коленом ему на шею. Задержанный несколько раз повторил, что не может дышать, после чего потерял сознание. Он был госпитализирован и скончался в реанимации.

Правоохранители, в свою очередь, заявили, что Флойд оказал им физическое сопротивление. Его задержали после того, как он использовал поддельный чек в магазине.

После произошедшего сотни жителей города вышли на улицы с плакатами, на которых было написано «Я не могу дышать». При этом они выкрикивали лозунг: «Привлечь к ответственности полицию».

Населению удалось перекрыть движение на нескольких улицах. Вскоре после этого руководство полиции города уволило четырех офицеров, участвовавших в резонансном задержании. К расследованию гибели Флойда подключились федеральные власти США в лице ФБР.

Минюст США объявил расследование «делом особой важности». Протесты и беспорядки вспыхнули в связи с гибелью Флойда во многих других городах Америки. Полицейские по всей стране задержали почти 4000 человек в ходе погромов, в нескольких городах-миллионниках был введен режим ЧС, передает Associated Press.