«Закон джунглей»: Лавров обвинил страны Запада в эгоизме

Ряд западных стран пытается запретить обращаться за помощью к России в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Об этом в своей колонке для китайской газеты Global Times написал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Пройти проверку пандемией оказались готовы далеко не все. Даже в нынешних условиях, когда глобальный вызов, кажется, должен был сплотить, заставить хотя бы на время забыть о противоречиях, вновь дают о себе знать хищнические подходы», — заявил глава российского МИДа.

Лавров отметил, что пандемия продемонстрировала примеры «нехватки гуманизма» в мире, что обеспечено «неизлечимым эгоизмом» некоторых стран и их элит, находящихся у власти. По словам главы МИД РФ, такие силы заявляют миру о своем моральном лидерстве, выступая в защиту демократии, но на самом деле — отбрасывают все правила приличия и этические ограничения, начиная действовать по «закону джунглей» как хищники.

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Министр заявил, что обвинения в адрес Москвы по поводу ее якобы желания использовать медико-гуманитарное содействие для укрепления своего геополитического влияния абсурдны.

«Дошло <...> до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — независимо от того, насколько бедственна ситуация», — возмутился Лавров. Он добавил, что такие инциденты создают впечатление, что пресловутая солидарность евроатлантического образца» Западу дороже человеческих жизней и здоровья.

Лавров также обвинил некоторые страны в «сведении счетов с геополитическими конкурентами» под прикрытием COVID-19. И пандемия, в целом, по его мнению, вскрыла все накопившиеся на международной арене противоречия.

Наконец, глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что политика санкций со стороны стран Запада серьезно мешает бороться с коронавирусом и бьет по «наиболее уязвимым, незащищенным слоям населения» — в том числе и по оценке ООН.

В середине апреля Лавров заявил, что кризис, вызванный коронавирусом, должен стать для всех стран «прививкой от эгоизма».

«Мы сейчас должны надеяться и делать все для того, чтобы кризис стал, если хотите, прививкой от эгоизма, прививкой от мессианства и прививкой от соблазна и дальше решать свои проблемы за счет интересов других стран», — сказал Лавров. Министр подчеркнул, что, по его мнению, рано или поздно возобладает коллективный подход. В то же время он призвал не политизировать тему коронавируса и действия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с инфекцией.

Глава МИД отметил, что хронология событий, напротив, говорит, что ВОЗ действовала эффективно. Он призвал концентрироваться на конкретных мерах по недопущению распространения заболевания и минимизации ущерба.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что ВОЗ много раз делала заявления с грубыми ошибками и декларировала заведомую ложь. В качестве примера он привел сообщение организации от 14 января, когда ВОЗ подтвердила заявление руководства КНР, что «коронавирус не может передаваться от человека к человеку». Лидер США предположил также, что глава китайской компартии Си Цзиньпин давил на ВОЗ, чтобы она не объявляла вспышку заболевания «чрезвычайной ситуацией», но в конце концов организация была вынуждена сделать это.

При этом, считает Трамп, ВОЗ постоянно защищала китайские власти и объявляла их действия «прозрачными». Наконец, он попрекает в своем письме ВОЗ за отказ от публичного призыва КНР расследовать обстоятельства возникновения коронавируса SARS-CoV-2.

В начале мая министерство внутренней безопасности (DHS) США заявило, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа. В докладе для внутреннего пользования ведомства говорится, что китайское руководство делало это, чтобы запастись медицинскими принадлежностями.

В частности, КНР не стала своевременно извещать ВОЗ о степени заразности коронавируса, полагает американская разведка. В то же время китайские власти стали активнее закупать медицинские маски и респираторы, снижая объемы экспорта медсредств. Стоит подчеркнуть, что неизвестно, как аналитики ведомства сделали подобные выводы о действиях Китая.

29 апреля замглавы министерства иностранных дел КНР Лэ Юйчэн заявил, что Пекин сожалеет об использовании «рядом политиков» кризиса с коронавирусом для «шельмования» Китая.