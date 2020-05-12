«Политика России»: чего боятся в Польше больше всего

Глава Польши Анджей Дуда подписал новую Стратегию национальной безопасности. В документе, в частности, говорилось о том, что политика России представляет основную угрозу для республики.

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«Самую серьезную угрозу представляет <...> политика властей Российской Федерации, которая реализуется с использованием военной силы», — утверждают авторы основного польского документа в области обороны и безопасности.

Ответить на эту угрозу можно при помощи активного сотрудничества с Евросоюзом и НАТО, а также если увеличить расходы на польскую оборону до 2,5% ВВП, говорится в документе.

При этом условия участия в международной организации предполагают, что страны-участницы будут тратить на оборону 2% ВВП.

Глава Бюро национальной безопасности Польши, которое играет основную роль в формировании стратегии, Павел Солох пояснил, что этот подход был принят в результате «детального анализа действий РФ». «Мы демонстрируем позицию, которая есть в официальных документах НАТО. Мы хотим вести диалог с Россией, но перед этим действуем так, чтобы показать наши возможности в сфере обороны и сдерживания», — отметил он. Польша входит в Североатлантический альянс уже более 20 лет — с 1999 года.

В то же время не все поляки рассматривают России как непосредственную угрозу своей безопасности и «ожидают нападения» с ее стороны, обратил внимание в комментарии РИА «Новости» президент Общества сотрудничества «Польша-Россия» Ежи Смолиньский.

«Я не вижу со стороны России какой-то военной угрозы. У России есть свои проблемы, и сегодня никакого мирового конфликта без участия России нельзя решить.

Мне кажется, что над формулировкой о том, что Россия является самой большой угрозой для Польши, надо сильно задуматься. Нельзя так негативно оценить российскую политику», — уверен собеседник агентства.

В то же время он заметил, что несмотря на «правые силы, которые постоянно повторяют одно и то же», «есть и группа думающих людей, и немаленькая группа людей, которые считают Россию государством и обществом, с которым мы должны поддерживать хорошие соседские отношения».

Смолиньский также напомнил о недавних словах министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что России важны нормальные отношения с республикой. «И это правда», — заключил президент Общества сотрудничества «Польша-Россия».

Ранее глава МИД РФ призвал европейские страны перестать культивировать фантом «российской угрозы». Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, следует перейти к налаживанию конструктивного диалога в обсуждении безопасности в Европе, основываясь на принципе «равной неделимости безопасности». В частности, речь об этом принципе идет в Хельсинкском Заключительном акте 1975 года, Парижской хартии для новой Европы 1990 года и декларации саммита ОБСЕ, который состоялся в Казахстане в 2010 году.

При этом российские представители неоднократно обращали внимание, что в НАТО понимают, что Москва не собирается ни на кого нападать, однако представители организации пытаются использовать повод «российской угрозы» для того, чтобы разместить свою военную технику и батальоны у российских границ, что вызывает обеспокоенность Москвы.

В положениях польской стратегии безопасности также говорится об угрозе распространения нового типа коронавируса. В частности, авторы документа отметили, что ряд угроз жизни и здоровья граждан представляют возможности быстрого перемещения по всему миру. Источником угроз «могут быть устойчивые к лекарственным средствам бактерии и вирусы, приводящие к значительным негативным последствиям для здоровья, экономики и общества, о чем свидетельствует пандемия коронавируса SARS-CoV-2».

Польские власти также видят угрозы безопасности в развитии интернета и электронной передаче данных. В документе подчеркивается, что разработка сетей 5G последующих поколений, развитие квантовых технологий, автоматизации служб, нанотехнологий и искусственного интеллекта не только позволяют Польше развиваться в технологической сфере, но и создают неизвестные ранее угрозы.