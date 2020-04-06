Удар по элитам: как пандемия помогает европейским популистам

Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для мировых лидеров, и далеко не все граждане считают, что власти успешно справляются с этим вызовом. Так, согласно недавним опросам, опубликованным Pourquoi docteur, около 70% французов считают, что руководство страны провалило работу по предотвращению и борьбе с пандемией.

Реклама

Неустойчивостью правительств пользуется в своих интересах оппозиция, и лучше всего это получается у популистов.

Лидер правого «Национального объединения» Марин Ле Пен пытается убедить французов, что власти слишком медленно реагировали на пандемию из-за некомпетентности Макрона и «краха французского государства».

Депутат от президентской партии «Вперед, Республика» заявил Politico, что Макрон обеспокоен перспективами роста влияния популистских идей.

«Когда это закончится, откроются широкие возможности для популистов, как крайних правых, так и левых — антииностранных, антиевропейских, антиглобальных. Но он также верит, что у людей будет желание иметь проверенных лидеров и отвращение к дальнейшим разрушениям», — цитирует издание слова источника.

Поводов для беспокойства у Макрона достаточно — он уже готовится к президентским выборам во Франции, которые должны состояться через два года, и уступать своим соперникам-националистам не намерен. Впрочем, как и противники, Макрон может правильно воспользоваться пандемией. В среду во время посещения фабрики по изготовлению масок во французском Анжу президент раскритиковал «безответственных» политиков, которые критикуют правительство, «пока война еще не выиграна».

Тем временем в соцсетях набирают обороты теории заговора, часть из которых основана на идее классового неравенства. Так, в интернете продвигается теория, что коронавирус легко лечится уже существующими лекарствами, однако элиты якобы «разрешили» ему распространиться для прибыли фармацевтических кампаний.

Как правило, именно распространение подобных идей в обществе является первым шагом к тому, чтобы люди задумались о поддержке популистов, обещающих бороться с несправедливостью. Неудивительно, что кризисные времена создают благоприятную почву для популизма — чаще всего в глобальных проблемах обвиняют именно правящие партии, которые неизбежно ассоциируются с элитами.

Финансовый кризис, вызванный пандемией, дает еще больше козырей в руки популистов. Огромное количество людей по всему миру лишаются работы из-за тотальных карантинных мер. И это также вызывает обострение классового противостояния.

Подобное явление не могло затронуть только Францию — популистские идеи набирали обороты по всей Европе еще до пандемии и стали политическим трендом последних лет. Почву для этого создал миграционный кризис 2015 года.

Спустя пять лет пандемия дала популистам возможность снова разыграть эту карту и обвинить мигрантов в «завозе» вируса в страну, а правительство — в допуске мигрантов.

Кризисом воспользовался один из главных евроскептиков — вице-премьер Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини, сделавший имя на миграционном кризисе в ЕС благодаря критике политики открытых дверей.

В конце марта он даже пригрозил выходом из Евросоюза. На этот раз политик осудил Брюссель за отсутствие адекватных мер по борьбе с пандемией. Сальвини назвал безумием отсрочку в 15 дней, которую страны ЕС взяли для принятия решения по противовирусным мерам.

«Сумасшествие. Европе требуется еще пятнадцать дней, чтобы решить, что делать, кому и как помочь. В условиях чрезвычайной ситуации, когда люди умирают, теперь — от пневмонии, завтра — возможно, от нищеты, — заявил он. — Евросоюз — это логово змей и шакалов. Сначала мы победим вирус, а потом вспомним и про Европу. И если нужно, мы попрощаемся с ней. Даже не поблагодарив».

Итальянские националисты уже одерживали громкие победы. На выборах в Европарламент «Лига» набрала вдвое больше голосов, чем правящая консервативная партия, а затем вошла в правящую коалицию.

В начале марта, когда Италия уже стала эпицентром вируса в Европе, Сальвини заявил, что Брюссель неспособен «защитить <…> итальянцев».

И, судя по недавним опросам Monitor Italia, эти высказывания совпадают с мнением его соотечественников.

88% итальянцев считают, что ЕС недостаточно помогает их стране. 67% опрошенных уверены, что дальнейшее пребывание в Евросоюзе невыгодно для страны, — это на 20% больше, чем в ноябре прошлого года.

При этом нельзя не отметить, что пандемия коронавируса все же отличается от предыдущих мировых кризисов. Сложившаяся ситуация все же менее благоприятна для популистов, считает доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

«Это гуманитарный кризис. Есть кризис экономический, социальный, политический — это те, которые вызваны какими-то действиями правительства, правящей партии или коалиции, то есть действия, которые носят субъективный характер. Миграционный кризис во многом был спровоцирован [канцлером Германии Ангелой] Меркель и [экс-президентом Франции Франсуа] Олландом, что и привело к росту популистских настроений, популистских партий. А здесь все-таки речь идет о таком явлении, которое не относится все-таки к политике — это заболевание, которое ставит под угрозу целое европейское сообщество», — поясняет Топорнин.

Эксперт также обращает внимание на тот факт, что

политическая жизнь по всему миру практически остановилась. На второй план отошли выборы, избирательные кампании. Людям попросту не до политических перипетий, и того же они ждут и от политиков.

Спекуляция же тех или других политических сил на пандемии, напротив, может подорвать доверие к ним, поэтому активность политиков-популистов пока не переросла в глобальное явление, как это было на фоне миграционного кризиса в 2015 году.

«Естественно, что власти подвергаются критике — это в рамках политического процесса будет всегда. Кто-то будет недоволен действиями властей, соответственно, политические противники попытаются извлечь из этого для себя какие-то привилегии или заработать какие-то дополнительные очки. Но мне кажется, это не та ситуация, чтобы глобально говорить об этом и везде трубить на каждом шагу. Наоборот, сейчас требуется здравый подход и помощь какая-то, консолидация усилий, чтобы не было раздрая и политические силы сообща искали выход, а не только критиковали власти», — резюмирует эксперт.