«Нет оснований» Лукашенко отказался переносить выборы

Пока у белорусских властей нет оснований для переноса президентских выборов, которые запланированы на 2020 год. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время рабочей встречи с председателем Совета Республики национального собрания Натальей Кочановой.

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Лукашенко обратил внимание, что есть ряд проблем, которые следовало бы обсудить на фоне пандемии коронавируса. «Не будем скрывать, это и политические вопросы — год президентских выборов. Самая большая проблема — это экономика. Тем не менее, этот вопрос никуда не уйдет», — приводит его слова белорусское агентство БЕЛТА.

Глава республики подчеркнул, что нужно «не только обсуждать, но и планировать президентские выборы». «У нас пока нет оснований переносить президентские выборы, как некоторые тут нам — не то враги, не то соперники — подсказывают.

Политические вопросы никуда не уйдут. Их надо обсуждать», — настаивает президент страны.

Обсуждая ситуацию, которая складывается в экономической сфере страны, Лукашенко отметил, что придерживается позиции американского коллеги Дональда Трампа, который ранее заявил, что необходимо как можно больше работать, иначе люди начнут гибнуть от голода.

«Тут у меня формула Трампа. Мне очень понравилось, когда он так откровенно сказал, что если мы не начнем немедленно работать (к американцам обратился, где печатают этот доллар, первая экономика в мире), то людей умрет больше от безработицы и голода, чем от коронавируса», — привел пример Лукашенко.

Глава Белоруссии добавил, что республике сейчас надо «спасаться от этого кризиса, как только можно».

Кочанова, в свою очередь, сказала, что эпидемиологическая обстановка в стране не требует закрытия предприятий, передает БЕЛТА.

«Мы прекрасно понимаем: эпидемия пройдет, а с чем останется страна? У нас нет такой ситуации, чтобы надо было закрывать какие-то предприятия. Поэтому экономика в приоритете: работа предприятий, выполнение задач, которые стоят перед нами», — подчеркнула она.

В то же время Лукашенко на встрече с Кочановой заявил, что не стоит сбрасывать со счетов тему вирусных заболеваний. «Тем более, мы сейчас (это мои ощущения, исходя из цифрового анализа заболеваемости) находимся на пике. Я уже молю бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз», — констатировал президент.

Но на фоне борьбы с пандемией коронавируса не стоит забывать и о других болезнях, от которых страдают жители страны, считает Лукашенко.

«У нас в сотни раз больше смертей от других болезней, чем от вирусов. Просто мы сконцентрировались все на этом. У нас есть больные и с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, астматики, у нас есть просто люди, болеющие пневмонией, без всяких осложнений», — сказал лидер Белоруссии.

Глава республики уточнил, что намерен в ближайшее время провести анализ статистики смертности в стране за первый квартал этого года, сравнивая с аналогичными периодами прошлых лет, передает агентство.

Всего в Белоруссии, по официальным данным, 152 зараженных, из них один умер и 47 выздоровели. В критическом состоянии находятся два человека.

Вспышка коронавируса произошла в конце декабря прошлого года. Началось все с китайского многомиллионного города Ухань. Оттуда распространение COVID-19 пошло по всему миру. И если сейчас в Китае ситуация почти нормализовалась (начали открывать метро, общественные места, которые были закрыты на три месяца), то в других странах распространение инфекции только набирает обороты. В частности, речь идет о США и таких европейских странах, как Италия и Испания. Они перегнали Китай не только по количеству зараженных, но и по числу смертей от заболевания (Италия и Испания).

Так, первую строчку по количеству зафиксированных случаев заражения занимают США — свыше 164 тыс. человек. По числу умерших в результате инфицирования коронавирусом лидирует Италия. Там погибли почти 11,6 тыс. человек.