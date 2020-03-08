Заманить свидетелей: следствие по МН17 хотело нарушить законы РФ

При поиске свидетелей крушения малазийского боинга МН17 международные следователи всерьез рассматривали возможность нарушения российского суверенитета. Об этом говорится в документе, который был опубликован платформой для независимых журналистов Bonanza Media.

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Эта бумага представляет собой протокол встречи оперативного штаба Совместной следственной группы (ССГ), которая занимается расследованием крушения пассажирского лайнера. Заседание состоялось в городе Дриберген (Нидерланды) 25 января 2018 года.

В 13-страничном документе, в частности, говорится о том, что члены голландской прокуратуры «подняли вопрос о нарушении суверенитета России путем выхода на свидетелей, которые скорее всего проживают в РФ, без информирования об этом российских властей».

В ответ на это предложение представители Бельгии в международной группе следователей заявили, что «не видят в этом никакой проблемы». Украинский следователь отметил, что «не видит в этом сложностей, но должен сперва обсудить этот вопрос [с руководством]». Затем, согласно документу, разговор зашел о том, чтобы заманивать свидетелей и допрашивать подозреваемых в России, «не информируя и не вовлекая в это российские власти», передает ТАСС.

В разговоре с агентством один из основателей платформы Bonanza Media, независимый журналист Макс ван дер Верфф отметил, что эта опубликованная бумага показывает, «как члены ССГ думают, как они общаются друг с другом, чем они занимаются, какой информацией они обладают, а какой — нет».

Он также выразил мнение, что этот документ очень интересный, в какой-то степени забавный и даже «очень грустный». «Например, где речь идет о нарушении российского законодательства путем заманивания свидетелей и скрытия информации от России. Они открыто говорят, что им совершенно безразличны законы РФ. Они готовы нарушить закон, чтобы найти доказательства», — подчеркнул ван дер Верфф.

Он уточнил, что этот документ компрометирует работу международных правоохранителей. «Возможно, они попробуют принизить его значение, заявить, что в нем не содержится никакой конкретной информации. Однако все, что было сказано, записано в протоколе», — заключил журналист.

К рассмотрению этого дела, которое было открыто еще в 2014 году, суд приступит только завтра — в понедельник, 9 марта.

Как отметила ранее адвокат одного из четырех обвиняемых Елена Кутьина, судебный процесс в Гааге может затянуться на полгода.

«Официально объявлено расписание судебных заседаний, они запланированы на март, июнь и даже на осень. Безусловно, это будет долгий процесс — там сложное обвинение и большой объем материалов», — рассказала Кутьина в разговоре с РИА «Новости».

Она отметила, что в суд поедут только юристы, сами обвиняемые не будут появляться на заседании.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что перед началом процесса власти Нидерландов пытаются оказать давление на гаагский суд. По ее словам, была развернута информационная кампания. Процесс давление, обратила внимание дипломат, происходит с подачи прокуратуры Нидерландов, которая возглавляет работу Совместной следственной группы (ССГ).

Однако в Евросоюзе уверены, что судебный процесс по крушению малазийского боинга будет независимым. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы помним крушение самолета, совершавшего рейс МН17, над восточной частью Украины 17 июля 2014 года. Та трагедия унесла невинные жизни 298 граждан 17 национальностей. Начинающийся 9 марта судебный процесс — важный шаг в деле установления истины, обеспечения справедливости для жертв рейса МН17 и их ближайших родственников и привлечения к ответственности лиц, виновных в крушении рейса МН17», — цитирует РИА «Новости» заявление Борреля, поступившее в распоряжение агентства.

Он добавил, что ЕС «вновь заявляет о своей полной уверенности в независимости и профессионализме юридической процедуры (судебного процесса)». Баррель призвал все страны, в том числе Россию, сотрудничать со следствием.