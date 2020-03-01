«Всех на всех»: Украина и Россия обсудили новый обмен

Киев хотел бы провести в марте этого года новый обмен удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех», заявил на встрече с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Переговоры проходили в Минске.

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«Ермак отметил о намерении провести следующий трек обмена в марте. Участники встречи отметили необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммита в «нормандской формате», — говорится в заявлении офиса главы Украины Владимира Зеленского.

В сообщении офиса Зеленского также говорится о том, что стороны во время встречи обсудили вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех». Эта тема затрагивалась и ранее — на саммите лидеров «нормандской четверки», который прошел в начале декабря прошлого года в Париже.

Еще в конце января этого года Владимир Зеленский рассказал во время поездки в Иерусалим, что украинская сторона проводит переговоры об обмене всех удерживаемых лиц. При этом отмечалось, что представители страны обсуждают этот вопрос, как с Россией, так и ведут отдельный диалог по обмену с «временно оккупированными территориями».

«Мы уже начали диалог с Российской Федерацией по обмену украинцев — всех, включая крымских татар, других украинцев, находящихся на территории России», — отметил президент Украины во время своего заграничного визита.

Процесс обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией сдвинулся с мертвой точки, когда сменился украинский лидер. С приходом Владимира Зеленского возобновился диалог с Москвой по этому вопросу. Уже в сентябре 2019 года состоялся взаимный обмен удерживаемыми ранее лицами. Проходил процесс по формуле «35 на 35», то есть каждая из сторон передавала по 35 человек.

Так, в Россию вернулся глава украинского офиса РИА «Новости» Кирилл Вышинский. Кроме того, Украина передала бывшего командира бригады противовоздушной обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха. Он проходил по делу о крушении пассажирского самолета рейса МН17 в 2014 году.

Киеву были возвращены 24 моряка, которых осенью 2018 года задержали в Керченском проливе. Также на родину вернулся режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за терроризм.

Один из крупнейших обменов между самопровозглашенными республиками Донбасса и Киевом состоялся 29 декабря прошлого года. Тогда киевские власти получили 76 человек, Луганск — 64, а Донецк — 60. Процесс проходил в районе пункта пропуска через линию соприкосновения «Горловка-Майорское».

Этот обмен удерживаемыми лицами проходил уже после того, как президент России Владимир Путин, глава Франции Эммануэль Макрон, украинский лидер Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель встретились в Париже, чтобы обсудить дальнейшие действия по урегулированию конфликта в Донбассе. Участники переговоров наметили следующую встречу на апрель этого года, но при условии, что за это время будут предприняты те меры, о которых говорилось на встрече.

В частности, стороны отметили, что основным документом для прекращения конфликта остаются минские соглашения. Вместе с тем участники договорились, что должен быть проведен обмен удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех», а также стороны условились о полном прекращении огня в Донбассе и разведении сил в трех новых пунктах в регионе до конца марта 2020 года.

В середине февраля замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что следующая встреча в «нормандском формате» под вопросом. В качестве причины он отметил недостаточную степень выполнения Украиной парижских договоренностей, передает РИА «Новости».

Он обратил внимание, что намерение Киева вернуть самопровозглашенные республики без предоставления Донбассу особого статуса идет вразрез с минскими соглашениями. Это, в частности, не устраивает власти самих ДНР и ЛНР.

Он обратил внимание, что пока, за более чем два месяца из всех пунктов итогового коммюнике состоялся лишь обмен удерживаемых лиц, а остальное не выполнено. По словам Руденко, говорить о точных сроках нового саммита не приходится без выполнения политических аспектов «парижского пакета» соглашений сторон.