«Сложное задание»: Зеленский нашел национальную идею Украины

Зеленский объявил «возвращение» Крыма национальной идеей Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский, февраль 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский, февраль 2020 года
Президент Украины Владимир Зеленский, февраль 2020 года

Президент Украины Владимир Зеленский, февраль 2020 года

Алексей Витвицкий/РИА «Новости»
Возвращение Крыма — национальная идея Украины, заявил Владимир Зеленский. По его мнению, «украинский Крым — это аксиома», как круглая Земля. Однако вернуть полуостров Киев пока что не может, признал украинский президент. «Разменивать» Крыма на мир в Донбассе он также отказался.

Возвращение Крыма — неотъемлемая часть национальной идеи Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский. Как сообщает ТАСС, это заявление он сделал на форуме Age of Crimea.

«Я хотел бы начать с простых и очевидных вещей, аксиом. Неделя состоит из семи дней, планета Земля круглая, а Крым — это Украина. Возвращение Крыма — неотъемлемая часть нашей национальной идеи», — отметил он.

Зеленский также признал, что в ближайшее время Украина не в состоянии вернуть Крым. «Мы сделаем все, чтобы над Крымом развивался украинский флаг. Это сложное задание, которое не может решиться завтра», — отметил он.

Наконец, Зеленский отказался «менять» Крым на мир в Донбассе. «Сегодня мы делаем все возможное, чтоб прекратить войну в Донбассе, чтобы не терять каждый день лучших наших украинцев. На это направлены все наши усилия. Но это не означает, что Крым снимается с повестки», — заявил украинский президент.

Он также отметил, что война прекратится в Донбассе, а мир установится в Крыму.

25 января Владимир Зеленский заявил, что конфликт между Москвой и Киевом оставит след в отношениях между двумя странами. По его словам, последствия от конфликта являются большой бедой, которая останутся навсегда.

«Вообще. Навсегда оставит шрам между Украиной и Россией. Рассосется ли этот шрам, я вообще не уверен», — сказал Зеленский.

Однако он подчеркнул, что сейчас отношения двух государств ушли с мертвой точки. При этом Зеленский считает, что без «возвращения» Крыма Украине конфликт с Россией все же решить не удастся.

Отношения между Россией и Украиной заметно охладели после 2014 года — тогда в результате общенародного референдума в состав Российской Федерации на правах субъектов вошли Крым и Севастополь. «Постмайданный» Киев, поддерживаемый странами Запада, результаты референдума не признал — в результате США, Евросоюз и Украины называют воссоединение Крыма с РФ «аннексией».

При этом за возвращение в Россию проголосовало подавляющее большинство крымчан. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что «крымский вопрос» закрыт навсегда.

Конфликт на Украине вскоре перерос в гражданскую войну в Донбассе. Украинские власти в регионе начали так называемую «антитеррористическую операцию» (АТО). Продолжающийся уже более пяти лет конфликт унес жизни более 13 тыс. человек, порядка 1,5 млн жителей региона бежали из страны.

После президентских выборов и победы Владимира Зеленского ситуация кардинальным образом не изменилась. Зеленский спустя несколько недель после своей инаугурации был на передовой в Донбассе и общался с украинскими военными, однако после этого визита случилась очередная эскалацию конфликта. Хотя новый лидер и его министры называют РФ «агрессором», Киев, тем не менее, проявляет большую готовность к диалогу, чем при экс-президенте Петре Порошенко и его сторонниках.

Ранее Зеленский заявлял, что хочет подключить американскую сторону к обсуждению вопроса о возвращении Крыма в состав Украины. Единственной проблемой, как считает Зеленский, является то, что он пока не может найти площадку для обсуждения «крымского вопроса».

«Меня тоже волнует, что Крым нигде не фигурирует на переговорах», — признался украинский президент.

По его мнению, про полуостров никто не говорит уже в течение шести лет, словно этой темы не существует. В связи с этим он хочет обратиться за помощью к США и устроить формат переговоров Украина-Россия-США.

«Это наша территория, мы хотим, чтобы она вернулась к нам», — заключил Зеленский.

Вскоре после этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинскому лидеру не следует поднимать в разговорах с российским лидером Владимиром Путиным вопрос о принадлежности Крыма.