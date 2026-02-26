Рубио рассказал о непонимании Трампа по российско-украинскому конфликту

Рубио: Трамп не понимает, почему Россия и Украина не могут завершить конфликт

Президент США Дональд Трамп уже сделал многое для завершения российско-украинского конфликта и не понимает, почему Москва и Киев до сих пор его не закончили, заявил госсекретарь Марко Рубио. Запись трансляции опубликована на портале C-Span.

«Он просто не понимает, как две страны, ведущие такую жестокую, ужасающую и кровопролитную войну, не могут прийти к взаимопониманию о том, как ее прекратить», — заявил Рубио.

По словам госсекретаря, Трамп хочет, чтобы «это закончилось», он много для этого сделал.

17 и 18 февраля в Женеве прошли трехсторонние консультации с участием российской, американской и украинской делегаций. Группу переговорщиков из Москвы возглавлял помощник президента Владимир Мединский, который назвал состоявшиеся встречи «тяжелыми, но деловыми». По словам украинского лидера Владимира Зеленского, стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

25 февраля Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили вопросы переговоров по урегулированию конфликта. Зеленский добавил, что украинская сторона рассчитывает, что предстоящая встреча позволит перейти к переговорам на уровне лидеров стран.

Ранее в США заявили об оптимистичном прогнозе на урегулирование украинского конфликта.