Засыпать под видео в наушниках оказалось опасно для здоровья

Привычка засыпать под видео или подкасты в наушниках сегодня распространена, особенно среди молодых людей. Однако такой ритуал может нести определенные риски для здоровья — как краткосрочные, так и накопительные, предупредил в разговоре с «Газетой.Ru» врач-терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия.

По его словам, в первую очередь речь идет о воздействии звука на слуховой аппарат. Даже если громкость кажется комфортной, длительное прослушивание через наушники, особенно внутриканальные, создает постоянную нагрузку на барабанную перепонку и слуховой нерв. Во сне человек не контролирует уровень звука и не может вовремя снять наушники, если видео внезапно становится громче. При регулярном повторении это повышает риск снижения слуха, появления шума или звона в ушах.

«Второй важный момент — влияние на качество сна. Мозг продолжает обрабатывать звуковую информацию даже во время засыпания и в фазах поверхностного сна. Постоянный аудиопоток может мешать полноценному переходу в глубокие фазы, которые отвечают за восстановление нервной системы. В результате человек может спать формально достаточное количество часов, но просыпаться с ощущением усталости, разбитости и сниженной концентрации», — пояснил Каландия.

Не стоит забывать и о риске для кожи и уха, добавил врач. Длительное нахождение наушников в ушном проходе создает теплую и влажную среду, особенно если человек спит на боку. Это может способствовать раздражению кожи, появлению микротравм и увеличению риска наружного отита. Кроме того, наушники могут смещаться во сне и вызывать давление на ухо, что приводит к болезненным ощущениям утром.

«Существует и фактор безопасности. Провода наушников могут перекручиваться вокруг шеи или рук, а сами устройства — ломаться, повреждая слуховой проход. Хотя такие случаи редки, полностью исключать их нельзя, особенно у людей с беспокойным сном», — подчеркнул специалист.

Отвечая на вопрос, можно ли засыпать под видео без вреда, терапевт отметил, что в отдельных случаях — да, если соблюдать определенные правила. Лучше отказаться от внутриканальных наушников в пользу внешнего источника звука на минимальной громкости или использовать специальные «сонные» наушники, встроенные в мягкую повязку. Важно выбирать спокойный контент без резких звуков и обязательно устанавливать таймер отключения через 20–30 минут.

Если без фонового звука сложно уснуть, стоит рассмотреть альтернативы: белый шум, звуки природы или дыхательные практики. Они меньше перегружают нервную систему и не нарушают структуру сна.

«Таким образом, засыпание под видео в наушниках не является прямым запретом, но при регулярном использовании может негативно сказываться на слухе и качестве сна. Осознанный подход и соблюдение простых мер предосторожности помогут снизить риски и сохранить здоровье», — заключил Каландия.

