Стало известно, сколько баллов нужно для средней пенсии

Ключевой фактор, который влияет на размер пенсии россиян, — количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Чем больше ИПК, тем выше будет сумма выплат. Для средней пенсии в чуть более 27 тыс. рублей в 2026 году нужно 112 ИПК. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В 2026 году страховая пенсия по старости рассчитывается по прежней формуле: фиксированная выплата плюс произведение числа индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) на стоимость одного коэффициента. Оба параметра устанавливаются государством и ежегодно индексируются. В этом году индексация составила 7,6% — это на 2 процентных пункта выше инфляции, которая оценивалась в 5,6%. В результате стоимость одного ИПК выросла с 145,69 рубля в 2025 году до 156,76 рубля в 2026-м. Размер фиксированной выплаты увеличился с 8907,70 рубля до 9584,69 рубля», — отметил Балынин.

Таким образом, ключевой фактор, на который гражданин может повлиять самостоятельно, — это количество накопленных ИПК, сказал экономист. По его словам, например, для средней пенсии в чуть более 27 тыс. рублей нужно заработать 112 ИПК. Чем выше официальный доход, тем больше пенсионных коэффициентов формируется, пояснил Балынин. Именно поэтому эксперт рекомендовал отказываться от неофициального трудоустройства: серая зарплата не только противозаконна, но и напрямую снижает будущие пенсионные права.

Для назначения страховой пенсии в 2026 году необходимо достичь установленного пенсионного возраста, напомнил Балынин. В рамках действующего графика на пенсию выходят мужчины 1962 года рождения — в 64 года, и женщины 1967 года рождения — в 59 лет. Кроме возраста, требуется не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 ИПК. Эти коэффициенты начисляются исключительно с официального заработка, с которого уплачиваются страховые взносы, сказал экономист.

