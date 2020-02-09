Есть разногласия: Кремль о переговорах с Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал переговоры Москвы и Минска, прошедшие 7 февраля. В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» он подчеркнул, что и Владимир Путин, и его белорусский коллега Александр Лукашенко активно развивают двусторонние отношения.

«Россия остается суверенным государством, и Белоруссия остается суверенным государством, защищая и отстаивая, прежде всего, свои собственные интересы. Поэтому расстановка приоритетов здесь очевидная, и поэтому каждый президент в своей стране ведет себя соответствующим образом — защищает свои собственные интересы»,

– подчеркнул представитель Кремля. Кроме того, по словам Пескова, белорусский и российский лидеры «вместе собираются во имя общих союзных интересов».

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Пресс-секретарь также отметил, что после переговоров между Путиным и Лукашенко остался ряд несогласованных вопросов. «Для их обсуждения необходимы экспертное мнение, экспертные расчеты», — добавил Песков.

Путин и Лукашенко встретились 7 февраля в Сочи. Переговоры проходили в несколько раундов — сначала два лидера общались один на один, после к ним присоединились делегации. Причем часть российских представителей в Сочи прилететь не успела из-за плохой погоды. После переговоров в официальной обстановке два президента поиграли в хоккей, а потом вновь сели за стол переговоров, дождавшись опоздавших.

По итогам общения Путина и Лукашенко заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак рассказал, что Москва и Минск договорились о поставках газа на условиях прошлого года. Кроме того, две стороны продолжают консультации по интеграции.

По словам Лукашенко, ему удалось обсудить с Путиным многие вопросы, в том числе моменты, связанные с политикой других стран постсоветского пространства.

«Дошли до глубины седых времен в нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов (они известны). О многом поговорили, дошли до современности и решили уже не один на один, а с теми, кто вовлечен в этот процесс, продолжить наш разговор», — указал президент Белоруссии.

Переговоры будут продолжены по прибытию всех членов российской делегации, добавил Лукашенко, так как в программе есть и другие вопросы.

В свою очередь Путин заявил, что погодные условия не позволили части российской делегации вовремя прибыть на переговоры, но это не слишком помешает обсуждению. «Мы пока можем начать нашу дискуссию, пообсуждать наши текущие дела, выйдем и за рамки тех вопросов, которые являются наиболее актуальными», — сказал президент России.

До этого Путин и Лукашенко встречались 20 декабря на полях саммита Евразийского экономического союза и СНГ в Сочи. Москва и Минск до сих пор не могут согласовать несколько важных вопросов. Во-первых, нет ясности по поводу дорожных карт интеграции в рамках Союзного государства. Во-вторых, не было заключено российско-белорусское соглашение об условиях транзита нефти на 2020 год. Россия еще 3 января приостановила снабжение соседа этим видом топлива, а 20 января СМИ сообщили о прекращении диалога по этому вопросу. Однако 9 февраля вице-премьер республики Дмитрий Крутой сообщил, что Минск будет покупать нефть у Москвы по мировым ценам.

Лукашенко до сих пор пользуется симпатией россиян. Согласно свежим данным опроса ВЦИОМ, именно белорусский лидер — самый популярный зарубежный политик среди россиян.

«Позитивное отношение связано с тем, что он, во-первых, при всех «но», воспринимается как пророссийский политик, а не прозападный. Люди это ценят», — сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Среди «но» Федоров назвал нефтегазовую и торговую политику Минска, а также сообщения о роли Белоруссии в перепоставках санкционных товаров в РФ. Однако, подчеркнул глава ВЦИОМ, среди молодого поколения Лукашенко воспринимается как «абсолютно несовременный» политик.

«Есть мнение <...> что это последний диктатор Европы, странный смешной чудак из прошлого века», — добавил он, назвав эту точку зрения «маргинальной».

В начале декабря 2019 года Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не собиралась и не будет входить в состав другого государства. Вопрос присоединения Белоруссии «даже к братской России» не обсуждается, подчеркнул он.

«Никто никогда не подпишет документы, которые нам принесут вред», — добавил Лукашенко.