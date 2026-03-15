Трамп усомнился в том, что новый верховный лидер Ирана жив

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News.

«Я не знаю, жив ли он вообще. Пока никто не смог его показать. Я слышал, что его нет в живых. Если это не так, то он должен сделать кое-что очень умное для своей страны, а именно сдаться», — сказал глава Белого дома.

12 марта газета The Sun написала, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения в результате авиаудара. По данным журналистов, лидер Ирана лишился одной или обеих ног и, по-видимому, находится в коме.

56-летний Моджтаба Хаменеи — сын аятоллы Али Хаменеи, не выжившего после ударов США и Израиля по его резиденции в Тегеране, был избран новым верховным лидером Ирана. 8 марта Ассамблея экспертов единогласно выбрала нового рахбара на пожизненный срок. Кто такой Моджтаба Хаменеи, как строилась его карьера, какую роль он играет в политике Ирана — в материале «Газеты.Ru».

Ранее верховный лидер Ирана рассказал о потере родных в результате ударов США и Израиля.